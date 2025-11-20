ETV Bharat / state

संजय कपूर की वसीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता है - प्रिया कपूर

नई दिल्ली: संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका का विरोध करते हुए प्रिया कपूर ने कहा है कि संजय कपूर के वसीयत में संदेहास्पद कुछ भी नहीं है और ये परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस मामले पर कल यानि 21 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखेंगी.

सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि वसीयत के जरिये संपत्ति हस्तांतरण कपूर खानदान पहले से करता रहा है. उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर के ससुर ने भी वसीयत की थी. ये एक परंपरा है. नय्यर ने कहा कि करिश्मा कपूर का गवाहों पर संदेह करना गलत है कि उन्हें इसके लिए धन दिया गया. गवाह कर्मचारी हैं और अभी भी वे कर्मचारी हैं.

इसके पहले करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया था कि संजय कपूर का कथित वसीयतनामा फर्जी है क्योंकि संजय कपूर अपने लिए महिला सर्वनाम (she) का उपयोग नहीं करते. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि वसीयत लिखने वाले ने अपने बारे में she का इस्तेमाल किया है और संजय कपूर ऐसा नहीं कर सकते थे. यहां तक कि she का इस्तेमाल करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गई है. जेठमलानी ने कहा था कि वसीयत में चार बार she और her का उपयोग किया गया है. याचिकाकर्ता बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है कि वसीयतनामा किसने तैयार किया.

बता दें कि 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के कथित वसीयतनामे के असली होने पर सवाल खड़े किए गए थे। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि संजय कपूर के कथित वसीयत में कई खामियां है जो संजय कपूर नहीं कर सकते. संजय कपूर अपनी बेटी का पता भला गलत कैसे लिख सकते हैं.