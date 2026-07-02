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हिमाचल में 18 साल बाद उच्च शिक्षा विभाग की कमान फिर महिला के हाथ, जानिए कौन बनीं नई निदेशक?

हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक बनीं सुनीता सिंह ( HIMACHAL HIGHER EDUCATION DEPARTMENT )