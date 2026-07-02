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हिमाचल में 18 साल बाद उच्च शिक्षा विभाग की कमान फिर महिला के हाथ, जानिए कौन बनीं नई निदेशक?

2005 के बाद पहली बार किसी महिला अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिली है. शिक्षा विभाग के इतिहास में सुनीता सिंह दूसरी महिला निदेशक बनीं है.

New Higher Education Director Sunita Singh
हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक बनीं सुनीता सिंह (HIMACHAL HIGHER EDUCATION DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है. लंबे अंतराल के बाद विभाग की सबसे अहम कुर्सी पर महिला नेतृत्व की वापसी हुई है. विभाग के इतिहास में अब तक गिनी-चुनी महिलाओं को ही इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का अवसर मिला है और अब एक बार फिर यह जिम्मेदारी महिला अधिकारी के कंधों पर आई है. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सुनीता सिंह को पदोन्नत कर नियमित आधार पर उच्च शिक्षा निदेशक नियुक्त किया है.

New Higher Education Director Sunita Singh
कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना (NOTIFICATION)

कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, वह अतिरिक्त निदेशक (कॉलेज) के पद से पदोन्नत होकर तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालेंगी. सुनीता सिंह करीब 18 वर्ष बाद इस पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं. इससे पहले वर्ष 2005 में डॉ. अनीता राव को उच्च शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था. उन्होंने 13 जून 2005 से 4 जनवरी 2008 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थीं. उनके कार्यकाल के बाद लगातार पुरुष अधिकारियों को ही उच्च शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी जाती रही.

New Higher Education Director Sunita Singh
सुनीता सिंह (HIMACHAL HIGHER EDUCATION DEPARTMENT)

दूसरी महिला निदेशक बनी सुनीता सिंह

उच्च शिक्षा विभाग के इतिहास में अब तक केवल दो महिलाओं को ही निदेशक बनने का अवसर मिला है. ऐसे में सुनीता सिंह की नियुक्ति विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. शिक्षा जगत का मानना है कि यह फैसला महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी सकारात्मक संदेश देता है. सुनीता सिंह के लंबे प्रशासनिक अनुभव और उच्च शिक्षा क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए उनकी नियुक्ति से विभाग में नई कार्यशैली और बेहतर प्रशासनिक समन्वय की उम्मीद भी जताई जा रही है. उनकी तैनाती को उच्च शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम के रूप में देखा जा रहा है.

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