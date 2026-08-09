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"आज तक समझ नहीं आया, गलती कहां पर हुई", रतिया की हार पर फिर छलका सुनीता दुग्गल का दर्द

रतिया विधानसभा चुनाव में मिली हार पर पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दुग्गल का दर्द एक बार फिर छलका है.

Sunita Duggal anguish spills over following the defeat in Ratia
"आज तक समझ नहीं आया, गलती कहां पर हुई" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 7:57 PM IST

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फतेहाबाद : रतिया विधानसभा चुनाव में लगातार दो बार मिली हार को लेकर पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दुग्गल का दर्द एक कार्यक्रम में सामने आया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें सांसद के रूप में ही देखना चाहती है. उन्होंने ये भी कहा कि विधायक का चुनाव लड़ने पर जनता उन्हें आईना दिखा देती है.

"आज तक समझ नहीं आया, गलती कहां हुई ?" : सुनीता दुग्गल ने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सांसद के रूप में ही पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरी मेहनत की और जनता से काफी उम्मीदें भी थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीत नहीं मिल सकी. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, “मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे से गलती कहां हुई.” उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों से काफी आग्रह किया था, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए.

रतिया की हार पर फिर छलका सुनीता दुग्गल का दर्द (ETV Bharat)

कांग्रेस सरकार बनने की हुई गलतफहमी : पूर्व विधायक दुड़ाराम का जिक्र करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि उस समय लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि अब स्थिति ये है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले विधायक भी भाजपा के साथ आ रहे हैं. सुनीता दुग्गल के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. गौरतलब है कि सुनीता दुग्गल ने वर्ष 2014 में भाजपा के टिकट पर रतिया विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्हें बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर उन्हें रतिया से प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नहीं मिल सकी.

Last Updated : August 9, 2026 at 7:57 PM IST

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