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वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा; मार्कण्डेय महादेव का दर्शन पूजन किया

वाराणसी: फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता रविवार को वाराणसी पहुंची. जहां उन्होंने चौबेपुर में मौजूद मार्कण्डेय महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किया और महादेव से सुख शांति की कामना की. मिली जानकारी के अनुसार वह अपने जन्मदिन के मौके पर मारकंडेय महादेव परिसर पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने पूरे कॉरिडोर को भी निहारा.

मार्कण्डेय महादेव में किया विशेष पूजन: मंदिर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुन्ना गुरुजी ने उनको विशेष दर्शन पूजन कराया. उन्होंने बताया कि आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या की तिथि पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की. यहां उन्होंने बाबा के समक्ष परिवार के सुख समृद्धि की कामना की और उनसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही उन्होंने मार्कण्डेय महादेव कॉरिडोर का भ्रमण किया और मंदिर के इतिहास और विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी ली.

बेबाक़ अंदाज के लिए है जानी जाती: बताते चले, सुनीता आहूजा बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी है. साथ ही वह एक जानी-मानी सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर है. वह अक्सर अपने बेबाक़ अंदाज के लिए जानी जाती है और इन दिनों गोविंद से अनबन के साथ अपनी प्रॉपर्टी बांटने को लेकर वह सुर्खियों में है. सुनीता एक पंजाबी परिवार से आती हैं. 1987 में उन्होंने गोविंद से शादी की थी. उनके दो बच्चे है. वह लाइफ स्टाइल और पॉडकास्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.