जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने संभाला पद, खाचरियावास बोले-राजधानी में दंगे कराने की साजिश कर रही है भाजपा

जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के पदभार ग्रहण अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष समेत बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ता.

Congress leaders at the swearing-in ceremony
पदभार समारोह में कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 25, 2026 at 3:45 PM IST

जयपुर: जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शर्मा के पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. खाचरियावास ने कहा कि भाजपा जयपुर शहर में गाय के नाम पर दंगा कराने की साजिश रच रही है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है. हाल में कई अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता निकले हैं.

सिविल लाइंस से पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे प्रतापसिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा जयपुर में दंगा करने की साजिश रच रही है. मरी गोवंश को खाली मकान में ले जाकर डाल दिया,लेकिन जयपुर का हिंदू समझदार है. वो समझ चुका है कि भाजपा दंगे करा सकती है इसलिए हिंदू भी सचेत थे और प्रण कर चुके कि जयपुर में दंगा नहीं होने देंगे. हिंदू मुसलमान एकजुटता के साथ रहेंगे.

पदभार ग्रहण समारोह में बोले डोटासरा एवं खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)

गौ हत्यारे को बचाओगे तो हेलीकॉप्टर से नहीं घूम पाओगे: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि गोवंश हत्या के मामले में पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ रही है. कह रही है कि अपराधी को 1 मिनट में बंद कर दें, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर अपराधी को बंद करेंगे तो जनता में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं. प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दी कि अगर गोवंश के हत्यारे को बचाने का प्रयास करोगे तो हेलीकॉप्टर से नहीं घूम पाओगे.

Welcome with garlands
फूलमालाओं से स्वागत (ETV Bharat Jaipur)

न सरकार संभल रही और न ट्रैफिक: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, भजनलाल शर्मा से न सरकार संभल रही है और न ही जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था. कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहे हैं. आए दिन हत्याएं हो रही हैं. महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होने वाला है. छोटे व्यापारियों और उद्योगों को होने वाला है. किसानों की जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे. किसानों की समस्याओं के लिए राहुल गांधी 9 मार्च को श्री गंगानगर में किसान रैली करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस रैली को कामयाब करना है. अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जनता के बीच भी जाना है.

Congress leaders on the stage
मंचासीन कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur)

भीड़ देखकर गदगद हुए डोटासरा: इससे पहले जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदभार ग्रहण समारोह में उमड़ी भीड़ देखकर पीसीसी चीफ डोटासरा गदगद हो गए. वे बोले, मैं 6 साल से अध्यक्ष हूं लेकिन पहली बार जयपुर शहर के प्रोग्राम में इतने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी है. कार्यक्रम में वो नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नहीं थे और घर बैठे थे. वे लोग भी आज कार्यक्रम में आए हैं.

एकजुटता का संदेश: उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देते कहा, निकाय एवं पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएं. निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करना है. समारोह को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक अमीन कागजी एवं रोहित बोहरा तथा अर्चना शर्मा समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया.

शहर अध्यक्ष को 6 माह में नए भवन निर्माण का टास्क : पदभार समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने मौजूदा अध्यक्ष सुनील शर्मा को पेन और शहर कांग्रेस के कार्यालय की चाबी सौंपी. इस मौके पर डोटासरा ने मंच से कहा, जिस कार्यालय की चाबी सौंपी गई है,वो किराए का भवन है, इसलिए शहर कांग्रेस को अब 6 महीने में खुद का कार्यालय का निर्माण करना होगा. इस पर सुनील शर्मा ने आश्वस्त किया कि 6 माह में जयपुर शहर कांग्रेस का खुद का नया कार्यालय होगा.

