'सुनील कुमार को बेस्ट शिक्षा मंत्री का पुरस्कार', बोले- इसके हकदार CM और शिक्षा विभाग

पटना : बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस की ओर से साल 2025 का उन्हें बेस्ट शिक्षा मंत्री का पुरस्कार मिला है. इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस पुरस्कार के वास्तविक हकदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इसके साथ ही शिक्षा विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी अधिकारी और तमाम शिक्षक हैं.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार शिक्षा को सुशासन का अभिन्न अंग बनाया है और गुणात्मक शिक्षा में जितने सुधार किए गए हैं. इन सभी का परिणाम है कि आज मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में यह सम्मान मिला है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान (ETV Bharat)

विभाग को डेडिकेट किया सम्मान : सुनील कुमार ने कहा कि आज प्रदेश में बड़ी संख्या में लड़कियां विद्यालयों में पढ़ाई कर रही हैं. यही सब कारण हो सकते हैं कि इस संस्था ने सोचा होगा और उन्हें सम्मान दिया है. इस सम्मान को वह विभाग को डेडिकेट करते हैं.

समय पर बजट के संबंध में सब कुछ होगा क्लियर : सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के बजट के बारे में कहा कि इस संबंध में भी समय पर सब कुछ पता चल जाएगा. गौरतलब है कि इस बार शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा विभाग अलग हुआ है और दोनों मंत्रालय का जिम्मा मंत्री सुनील कुमार के पास है. ऐसे में सभी को उम्मीद है कि शिक्षा विभाग का बजट बढ़े.