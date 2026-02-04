ETV Bharat / state

हिमाचल का सपूत भारतीय सेना में बना ब्रिगेडियर, क्षेत्र में खुशी की लहर

हमीरपुर: वीर भूमि हमीरपुर की टौणीदेवी तहसील में स्थित चाहड़ गांव के सुनील कुमार चौहान पुत्र स्वर्गीय मेहर सिंह भारतीय सेना में पदोन्नत होकर ब्रिगेडियर बने हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही वो टौणीदेवी क्षेत्र के पहले ऐसे अधिकारी बन गए हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का रैंक हासिल किया है. उनकी इस सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है

ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान की इस उपलब्धि की जानकारी उनके बड़े भाई संजीव चौहान ने दी. उन्होंने बताया कि भाई की मेहनत, अनुशासन और देशसेवा के प्रति समर्पण का ही यह परिणाम है. इस उपलब्धि से उनकी माता विद्या देवी अत्यंत प्रसन्न हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, लोगों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की. संजीव चौहान ने यह भी बताया कि ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान के गांव आगमन पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके लिए गांव स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. गांव के लोग, युवा वर्ग और पूर्व सैनिक इस समारोह को यादगार बनाने के लिए सक्रिय रूप से जुट गए हैं. सुनील कुमार चौहान की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे क्षेत्र के युवाओं में सेना में जाने का उत्साह बढ़ेगा.