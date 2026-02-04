हिमाचल का सपूत भारतीय सेना में बना ब्रिगेडियर, क्षेत्र में खुशी की लहर
टौणीदेवी के सुनील कुमार चौहान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर बने हैं. इससे गांव में खुशी का माहौल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 1:52 PM IST
हमीरपुर: वीर भूमि हमीरपुर की टौणीदेवी तहसील में स्थित चाहड़ गांव के सुनील कुमार चौहान पुत्र स्वर्गीय मेहर सिंह भारतीय सेना में पदोन्नत होकर ब्रिगेडियर बने हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही वो टौणीदेवी क्षेत्र के पहले ऐसे अधिकारी बन गए हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का रैंक हासिल किया है. उनकी इस सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है
ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान की इस उपलब्धि की जानकारी उनके बड़े भाई संजीव चौहान ने दी. उन्होंने बताया कि भाई की मेहनत, अनुशासन और देशसेवा के प्रति समर्पण का ही यह परिणाम है. इस उपलब्धि से उनकी माता विद्या देवी अत्यंत प्रसन्न हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, लोगों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की. संजीव चौहान ने यह भी बताया कि ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान के गांव आगमन पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके लिए गांव स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. गांव के लोग, युवा वर्ग और पूर्व सैनिक इस समारोह को यादगार बनाने के लिए सक्रिय रूप से जुट गए हैं. सुनील कुमार चौहान की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे क्षेत्र के युवाओं में सेना में जाने का उत्साह बढ़ेगा.
वहीं, ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान की इस उपलब्धि पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बधाइयों का सिलसिला जारी है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है. दोनों नेताओं ने इसे न केवल चौहान परिवार बल्कि पूरे हमीरपुर जिले और प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते हैं. गौरतलब है कि हमीरपुर जिला पहले से ही वीर सैनिकों की भूमि के रूप में जाना जाता है और ब्रिगेडियर सुनील कुमार चौहान की यह उपलब्धि इस परंपरा को और मजबूत करती है. उनकी पदोन्नति से पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है और चाहड़ गांव का नाम देशभर में रोशन हुआ है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया तेंदुए, इलाज के दौरान मौत