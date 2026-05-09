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सुनील बंसल की यूपी में हो सकती है वापसी, बंगाल फतह के बाद 2027 की चुनावी कमान मिलने के संकेत

2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सुनील बंसल को राज्य का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है. भाजपा नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है.

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क्या फिर साथ दिखेंगे योगी और बंसल? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 5:56 PM IST

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लखनऊ: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं. बंगाल में पार्टी प्रभारी के रूप में बंसल की सटीक रणनीति ने ममता बनर्जी के लंबे शासन का अंत कर दिया है.

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राज्य का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है. कोलकाता में मिली इस बड़ी सफलता के बाद दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में बंसल के नाम की चर्चा जोरों पर है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

संगठन को अजेय मशीन बनाने का हुनर: सुनील बंसल ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में संगठन महामंत्री के रूप में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाकर अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवाया था. अब वही विजयी फॉर्मूला बंगाल में भी पूरी तरह कामयाब रहा, जहां भाजपा शून्य से शुरू कर पूर्ण बहुमत तक पहुंच गई. बंगाल में भाजपा का सफर 2006 में शून्य से शुरू हुआ, जो 2021 में 77 और 2026 में 200 से अधिक सीटों तक जा पहुंचा. यह उछाल बंसल की 'लिस्ट पॉलिटिक्स' और बूथ-स्तरीय मजबूत संगठन का ही परिणाम माना जा रहा है.

माइक्रो-मैनेजमेंट और साइलेंट स्ट्रैटजी का जादू: बंगाल के 80,000 मतदान केंद्रों में से करीब 65,000 पर सक्रिय बूथ कमेटियां बनाकर बंसल ने हर घर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की. वे चुनावी 'हवा' के बजाय सांगठनिक 'होल्ड' पर भरोसा करते हैं, जिसके लिए उन्होंने माइक्रो-मैनेजमेंट और फिजिकल प्रेजेंस को अपना हथियार बनाया. यूपी में लागू किया गया 'पन्ना प्रमुख' मॉडल उन्होंने बंगाल में स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आक्रोश से जोड़कर लागू किया. उन्होंने अपना बेस कोलकाता शिफ्ट कर सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक संगठन की मौजूदगी दर्ज कराई.

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बंगाल फतह के बाद सुनील बंसल की यूपी में वापसी तय? (Photo Credit: ETV Bharat)

सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कोशिश: राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे के अनुसार, यूपी में बंसल की पुरानी भूमिका के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं. 2022 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिल्ली भेजने को सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बिठाने की कवायद से जोड़कर देखा गया था. हालांकि, दोनों ही नेता अपनी-अपनी शैली में भाजपा की बड़ी जीतों के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं. अब बंगाल की सफलता के बाद केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों दिग्गजों को फिर से यूपी में साथ लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

बंसल को चुनाव की कमान मिल सकती है: सूत्रों की मानें तो अमित शाह खुद यूपी पर नजर रख सकते हैं और बंसल को जमीनी स्तर पर चुनावी कमान सौंपी जा सकती है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, बड़ी जीत में संगठन के नेताओं की भूमिका अहम होती है. यूपी में बंसल की नई भूमिका का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है, लेकिन अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना तय है. पार्टी का लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है.

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ममता राज को उखाड़ने वाले सुनील बंसल अब यूपी में बनाएंगे भाजपा की 'अजेय' रणनीति. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में सुनील बंसल की उपलब्धियां:

  • 2014 लोकसभा: यूपी में भाजपा को 73/80 सीटें दिलाईं. पन्ना प्रमुख और 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' मॉडल की शुरुआत.
  • 2017 विधानसभा: संगठन महामंत्री के रूप में भाजपा की भारी जीत, अखिलेश यादव सरकार का सफाया. बूथ-स्तरीय अनुशासन स्थापित किया.
  • 2019 लोकसभा: लगातार सफलता, संगठन को मजबूत नेटवर्क बनाया.
  • 2022: फिर से जीत में अहम भूमिका, हालांकि बाद में उन्हें राष्ट्रीय भूमिका सौंपी गई.

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