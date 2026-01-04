ETV Bharat / state

अब छोड़े गेहूं और धान की फसल! सूरजमुखी की खेती बनाएगी मालामाल, महज तीन महीने में 3 लाख तक की कमाई

फरीदाबाद: हरियाणा के किसान अब पारंपरिक खेती के मुकाबले जैविक खेती और बागवानी का रुख कर रहे हैं. इससे समय और पैसों की बचत तो होती ही है, साथ में किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है. ऐसी ही कहानी फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव के किसान मुकेश सैनी की है. मुकेश सैनी सूरजमुखी की खेती कर पारंपरिक खेती के मुकाबले मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

फरीदाबाद के किसान ने बताया अपना अनुभव: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान किसान मुकेश सैनी ने बताया कि "पहले मैं दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं की धान की खेती करता था और सब्जियां उगता था, लेकिन मार्केट में धान और गेहूं का रेट भी ठीक नहीं मिल पा रहा था. कभी-कभी तो लागत भी नहीं निकल पाता था. यदि हम अपने अनाज को लेकर मंडी में जाते थे, तो हमें अपने अनाज को बेचने में एक हफ्ते का समय लग जाता था और समय पर पेमेंट भी नहीं मिल पाता था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, खेती करना. ऐसे में कभी मौसम की मार तो, कभी सही रेट ना मिलने की वजह से लगातार खेती से नुकसान हो रहा था."

छोड़े गेहूं और धान की खेती! महज तीन महीने में सूरजमुखी की खेती से कमाएं तीन लाख रुपये (Etv Bharat)

खर्च कम मुनाफा ज्यादा: किसान ने बताया कि "लगभग तीन-चार साल पहले मुझे सूरजमुखी खेती के बारे में जानकारी मिली और मेरे गांव के ही एक किसान ने मुझे इसकी खेती करने का तरीका बताया. इसके बाद मैंने सूरजमुखी का बीज खरीदा और सूरजमुखी की खेती करना शुरू कर दिया और आज लगभग तीन चार साल मुझे इस खेती को करते हुए हो गए हैं और मैं इस खेती से अब लाखों रुपये महीने का काम रहा हूं. इस खेती में ज्यादा मेहनत भी नहीं है और ज्यादा खर्चा भी नहीं. यदि हम एक एकड़ में सूरजमुखी की खेती करते हैं, तो मुश्किल से 7 हजार की लागत आती है और 3 महीने बाद हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है. 3 महीने के अंदर इस खेती से 3 लाख से अधिक रुपये की कमाई हो जाती है."