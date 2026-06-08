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चिट्टे की गिरफ्त में पूरा परिवार! मां, बेटा, बहू और बेटी गिरफ्तार, आखिर कैसे होगा चिट्टा मुक्त हिमाचल का सपना साकार?

जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका. तलाशी लेने पर कार से 6.650 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. बरामदगी के बाद पुलिस ने वाहन में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

मंडी: एक ओर सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए आए दिन अभियान चला रही है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन चिट्टा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का बढ़ता जाल अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके मामले परिवारों तक पहुंचने लगे हैं. मंडी जिले के सुंदरनगर में सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया है, जहां पुलिस ने चिट्टे के साथ एक ही परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मां, बेटा, बहू और बेटी शामिल हैं.

चिट्टे की गिरफ्त में पूरा परिवार!

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव निवासी सलापड़ कॉलोनी, सरला पत्नी राजकरण निवासी सलापड़ कॉलोनी, ज्योति पत्नी गौरव निवासी सलापड़ कॉलोनी सुंदरनगर व रिशु पत्नी गिरीश शर्मा निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सरला परिवार की मुखिया है, जबकि गौरव उसका बेटा है. ज्योति गौरव की पत्नी और रिशु उसकी बहन बताई जा रही है.

पुलिस खंगाल रही चिट्टा तस्करों की कुंडली!

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसका इस्तेमाल या आपूर्ति किस उद्देश्य से की जानी थी. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस आरोपियों के अन्य संपर्कों और संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है. चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

चंडीगढ़ नंबर की कार से चिट्टे की खेप बरामद

सुंदरनगर पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई कांगू में लगाए गए नाके के दौरान की गई. चंडीगढ़ नंबर की कार की तलाशी लेने पर चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद चारों को हिरासत में लिया गया. मामले ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि आमतौर पर नशा तस्करी के मामलों में अलग-अलग व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन यहां एक ही परिवार के चार सदस्य एक साथ पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. इससे क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

चिट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई

अभी दो दिन पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून को) के मौके पर राजधानी शिमला में मैराथन के मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था, "हिमाचल सरकार चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. यह संघर्ष केवल कानून का नहीं, जनचेतना का भी है- हिमाचल को चिट्टे से मुक्त करना सामूहिक जिम्मेदारी है. चिट्टे के कारोबार पर निर्णायक प्रहार जारी है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हर तंत्र और तत्व को कानून के दायरे में लाकर कठोर कार्रवाई की जा रही है. प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सुरक्षित, स्वच्छ एवं समृद्ध हिमाचल का निर्माण हमारा ध्येय है. इस ध्येय की सिद्धि तक न हमारा संकल्प रुकेगा, न हमारे प्रयास थमेंगे."

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