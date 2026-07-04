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हिंसक झड़प में बदला भूमि विवाद, पहले गाली-गलौच फिर महिला पर डंडे से हमला, हाईवे पर लगा लंबा जाम

भूमि विवाद के बाद हुए झगड़े और महिला से कथित मारपीट के बाद स्टेट हाईवे-13 आधे घंटे तक रहा बाधित, जांच में जुटी पुलिस.

Sundernagar Land dispute violence Case
भूमि विवाद पर हिंसक झड़प का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 12:57 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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मंडी: जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में भूमि विवाद एक हिंसक झड़प में बदल गया. सुंदरनगर की ग्राम पंचायत चाम्बी के भराड़ी गांव में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया है. वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया और शिमला-तत्तापानी-मंडी स्टेट हाईवे-13 करीब आधे घंटे तक बाधित रहा. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में लेकर यातायात बहाल करवाया.

सुंदरनगर में भूमि विवाद ने लिया हिंसक मोड़ (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला ?

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि भराड़ी गांव के निवासी परमानंद आजाद और वंदना शर्मा के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था. वंदना शर्मा वर्तमान में न्यू बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में रहती हैं और मूल रूप से भराड़ी गांव की रहने वाली हैं. फिलहाल वंदना शर्मा अपने मायके भराड़ी गांव आई हुई थीं. इसी दौरान वह संबंधित भूमि पर किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी लेने और पूछताछ करने मौके पर पहुंचीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया.

परमानंद आजाद पर हमला करने का आरोप

वहीं, वंदना शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि परमानंद आजाद ने पहले गाली-गलौज की और इसके बाद मौके पर पड़े एक डंडे से उनपर हमला कर दिया. डंडे के वार से उनकी बाजू समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं. वहीं, घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई, जिससे कुछ समय के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई. घटना के विरोध में स्टेट हाईवे-13 पर भी कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा. करीब आधे घंटे तक सड़क बाधित रहने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया. जिसके बाद यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया गया.

Sundernagar Land dispute violence Case
स्टेट हाईवे-13 आधे घंटे तक रहा बाधित (ETV Bharat)

"पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें." - भारत भूषण, डीएसपी सुंदरनगर

वंदना शर्मा का करवाया मेडिकल

वहीं, पुलिस टीम द्वारा परमानंद आजाद को पूछताछ के लिए पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी ले जाया गया. वहीं, घायल वंदना शर्मा को इलाज और मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर भेजा गया, जहां उनका मेडिकल करवाया गया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है. मामले से जुड़े सभी तथ्यों, शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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Last Updated : July 4, 2026 at 2:12 PM IST

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