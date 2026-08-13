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सुंदर के लिए दूर नहीं अब दिल्ली, CM सुक्खू, डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ दिल्ली में, क्या कैबिनेट से हटेंगे एक मंत्री?

शिमला: फारसी में कहावत है...हुनूज दिल्ली दूर अस्त. यानी दिल्ली अभी दूर है. लेकिन हिमाचल के कांग्रेस नेता सुंदर ठाकुर के लिए शायद दिल्ली अब दूर नहीं है. उनका हिमाचल की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना तय है. वहीं, इससे भी बढक़र जिज्ञासा यह है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कोई फेरबदल होगा? क्या किसी मंत्री को ड्रॉप किया जाएगा? क्या कांगड़ा जिला को डिप्टी स्पीकर की हॉट सीट मिलेगी? ये चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि इस समय हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व पीसीसी चीफ विनय कुमार दिल्ली में हैं. सीएम सुक्खू अपना हमीरपुर दौरा बीच में छोडक़र दिल्ली पहुंचे हैं.

वैसे तो कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी पीएसी की मीटिंग हिमाचल में होनी थी, लेकिन मानसून सेशन के कारण इसमें देरी होती रही. अब हाईकमान ने सभी को दिल्ली बुला लिया है. केसी वेणुगोपाल व रजनी पाटिल के साथ बैठकों का क्रम शुरू होगा. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी बारी-बारी केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं. चूंकि सीएम सुक्खू ने शिमला में स्पष्ट कर दिया था कि सुंदर ठाकुर मंत्री बनेंगे, लिहाजा ये लगभग तय माना जा रहा है कि हाईकमान इस बात को हरी झंडी देगी. साथ ही ये भी तय होगा कि क्या कांगड़ा जिला को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. यदि इस बात पर सहमति हो गई तो आशीष बुटेल को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है. एक संभावना और भी है. वो ये कि सीएम सुक्खू की कैबिनेट से एक मंत्री को हटाया जा सकता है. इस चर्चा में नाम सोलन जिला के मंत्री का है.

चूंकि केंद्र में मानसून सेशन पूरा हो रहा है और हिमाचल विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, लिहाजा हिमाचल कांग्रेस और हाईकमान ये चाहते हैं कि फेरबदल की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए. हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुकी है. इधर, पीसीसी चीफ विनय कुमार भी दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा के लिए गए थे. अब सीएम सुक्खू अचानक दिल्ली के लिए गए और फिर गुरुवार को हाईकमान के साथ मीटिंग तय है. हिमाचल विधानसभा का मानसून सेशन 21 अगस्त से शुरू होना है. ऐसे में सेशन के दौरान सदन में कुछ बदलाव दिखने के पूरे आसार हैं.

विनय कुमार पीसीसी चीफ बनने से पहले विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे. अब ये पद पालमपुर के एमएलए आशीष बुटेल के पास जाता दिखाई दे रहा है. आशीष बुटेल को पालमपुर नगर निगम में जीत दिलाने का इनाम मिलना तय माना जा रहा है. वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि हिमाचल में कैबिनेट मंत्री का पद भरने के लिए लंबे समय से पार्टी के भीतर संगठन व सरकार में दबाव बना हुआ है.