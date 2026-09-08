'हिमाचल में दवा निर्माण के लिए होगी भांग की खेती, ₹1000 फीस देकर एक बीघा में कर सकेंगे उत्पादन'
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा ग्रामीण इलाकों में भांग की खेती के प्रचार के लिए सरकार चलाएगी अभियान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 6:21 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा भांग की खेती को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. अब जल्द ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए प्रचार अभियान चलाएगी. ताकि अधिक से अधिक लोग इस खेती के माध्यम से अपने आप को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर सके.
कुल्लू दौरे पर पहुंचे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा भांग की खेती का विरोध कर रही है, लेकिन यह बात गलत है और जब भांग की खेती के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो उस दौरान भाजपा के विधायक भी कमेटी में थे और भाजपा ने भी भांग की खेती पर अपनी सहमति जताई थी.
दवा निर्माण के लिए होगी भांग की खेती
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, "जिस भांग की खेती से दवाइयां तैयार करनी है, उसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है. ताकि वह हिमाचल में भांग की खेती कर सके और उससे औषधि का भी निर्माण कर सके. कई असाध्य रोगों में इन दवाओं के माध्यम से मरीजों को राहत मिलेगी".
भांग से तैयार होंगे कई उत्पाद
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नशे वाली भांग की खेती के लिए एक बीघा के लिए ₹1000 की फीस भरनी होगी और उस भांग से रेशा तैयार किया जाएगा. ताकि उस रेशे के माध्यम से कपड़े सहित अन्य उत्पाद तैयार किया जा सके.
भांग खेती के लिए चलाया जाएगा प्रचार अभियान
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस दिशा में अब सरकार के द्वारा जल्द ही कार्य किया जाएगा और विशेष रूप से एक प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा. ताकि छोटे स्तर पर भी किसान भांग की खेती कर इससे आर्थिक लाभ हासिल कर सके.
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