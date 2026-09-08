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'हिमाचल में दवा निर्माण के लिए होगी भांग की खेती, ₹1000 फीस देकर एक बीघा में कर सकेंगे उत्पादन'

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा भांग की खेती को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. अब जल्द ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए प्रचार अभियान चलाएगी. ताकि अधिक से अधिक लोग इस खेती के माध्यम से अपने आप को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर सके. कुल्लू दौरे पर पहुंचे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा भांग की खेती का विरोध कर रही है, लेकिन यह बात गलत है और जब भांग की खेती के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो उस दौरान भाजपा के विधायक भी कमेटी में थे और भाजपा ने भी भांग की खेती पर अपनी सहमति जताई थी. विधायक सुंदर सिंह ठाकुर (ETV Bharat) दवा निर्माण के लिए होगी भांग की खेती