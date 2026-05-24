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संडे ऑन साइकिल: प्रदेशभर में पुलिसकर्मियों-अधिकारियों ने की साइकिल की सवारी और किया योग, थीम थी राष्ट्रमंडल खेल

जयपुर में पुलिस लाइन से रवाना हुई साइकिल रैली. अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी. झुंझुनू समेत प्रदेशभर में आयोजन.

Officials flagging off a bicycle rally in Jaipur.
जयपुर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 1:35 PM IST

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जयपुर: युवाओं और आमजन में फिटनेस व स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को प्रदेशभर में संडे ऑन साइकिल मुहिम चलाई गई. प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस महकमे में, बटालियन और प्रशिक्षण संस्थानों में यह आयोजन हुआ, जहां अधिकारियों और जवानों ने साइक्लिंग की. योग सेशन भी रखा गया. जयपुर में चांदपोल स्थित पुलिस लाइन से पुलिस कमिश्नरेट के संडे ऑन साइकिल अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई. छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट, एमआई रोड होते हुए यह साइकिल रैली वापस पुलिस लाइन पहुंची. रैली में पुलिस अधिकारी, जवान और आमजन भी शामिल हुए. अधिकारियों और पुलिस जवानों ने योग भी किया. केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देश पर यह आयोजन किया जा रहा है.

जिला यूनिट से लेकर ट्रेनिंग सेंटर्स में कार्यक्रम: एडीजी आर्म्ड बटालियन, रुपिंदर सिंघ ने बताया कि इस अनूठी पहल के तहत राजस्थान की सभी बटालियनों, जिला पुलिस यूनिट, राजस्थान पुलिस अकादमी और विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में रविवार की सुबह विशेष सत्र किए गए. संडे की सुबह को बेहद ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे पहले योग का सत्र हुआ. इसके बाद जवानों में जोश भरने के लिए जुम्बा डांस, रोप स्किपिंग (रस्सी कूदना) और अंत में साइक्लिंग हुई. इस कसरत और मनोरंजन के मिश्रण से पुलिसकर्मियों को अपनी व्यस्त दिनचर्या से हटकर कुछ पल खुद के लिए जीने का मौका मिला.

Policemen practicing yoga in Jaipur
जयपुर में योग करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

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फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तहत आयोजन: उन्होंने बताया कि यह विशेष आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है. खास बात है कि इस बार संडेज ऑन साइकिल का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल थीम पर किया जा रहा है. साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की सफल दावेदारी के बाद यह आयोजन और अधिक गौरवमयी बन गया है. इस अभियान के माध्यम से न केवल पुलिसकर्मियों को तनावमुक्त रखने में मदद मिलेगी बल्कि बल्कि देश की खेल संस्कृति को मजबूत करने का संदेश भी आमजन तक पहुंचाया गया.

Police personnel performing physical exercises in Jaipur.
जयपुर में शारीरिक व्यायाम करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

झुंझुनू में फिटनेस का संदेश लेकर साइकिल पर निकले पुलिसकर्मी: उधर, झुंझुनू में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का अनोखा संदेश लेकर पुलिस की संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई. पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक विकास भवन में शुरुआत योग सत्र से हुई. इसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया. योग सत्र के बाद पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक साइकिल रैली निकाली. इसमें पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं और शहर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. साइकिलों पर सवार प्रतिभागी पूरे रूट पर फिटनेस का संदेश देते नजर आए. एसपी सागर ने कहा, आजकल की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली में फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है. स्वस्थ जीवन के लिए फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण है. युवाओं को मोबाइल फोन और सुस्त जीवनशैली से दूर रहना चाहिए. खेलकूद और नियमित व्यायाम से जुड़ना चाहिए. एएसपी देवेंद्र राजावत व डॉ. कमल समेत बड़ी संख्या में अफसर व लोग मौजूद थे.

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Performing yoga asanas in Bundi
बूंदी में योगासन करते हुए (ETV Bharat Bundi)

बूंदी में योगासन एवं प्राणायाम: इधर, बूंदी पुलिस ने रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत योग एवं साइकिल रैली निकाली. साइकिल रैली को पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में खेल संकुल ग्राउंड से रवाना किया गया. साइकिल रैली के बाद पुलिस परेड ग्राउंड में योग सत्र हुआ. विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया.शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने तथा तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने पर विशेष जोर दिया गया. प्रतिभागियों ने स्वस्थ और फिट जीवनशैली को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया. एएसपी मुख्यालय संजय सिंह चम्पावत, एएसपी अदिति चौधरी आदि मौजूद थे.

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