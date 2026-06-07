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संडे ऑन साइकिल: जगदलपुर में अरुण साव ने रैली को दिखाई हरी झंडी, खुद भी चलाई साइकिल, गिनाए फायदे

संडे ऑन साइकिल: जगदलपुर में अरुण साव ने रैली को दिखाई हरी झंडी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: विश्व साइकिल दिवस के मौके पर जगदलपुर में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम आयोजित किया गया. बड़ी साइकिल रैली को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने हरी झंडी दिखाई. वे खुद भी साइकिल चलाते हुए दिखे. अरुण साव ने कहा कि सभी को जितना हो सकते साइकिल का उपयोग करना चाहिए.

इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया. लोगों ने जुम्बा डांस के जरिए फिटनेस और स्वस्थ रहने का संदेश दिया. इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण को बचाना था.

प्रदूषण और बीमारियों के दौर में साइकिल चलाना एक बेहतरीन उपाय- अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइकिल चलाना अच्छी सेहत की चाबी

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि साइकिल सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह अच्छी सेहत की पहचान है. रोज साइकिल चलाने से शरीर पूरी तरह फिट रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. इसके बाद अलग से कसरत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

आज के बढ़ते प्रदूषण और बीमारियों के दौर में साइकिल चलाना एक बेहतरीन उपाय है. इससे सेहत तो अच्छी रहती ही है, साथ ही पर्यावरण और आर्थिक रूप से भी सभी को मदद मिलती है.- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

जगदलपुर से जागरूकता का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विश्व साइकिल दिवस का इतिहास और उद्देश्य

विश्व साइकिल दिवस आधिकारिक तौर पर हर साल 3 जून को मनाया जाता है, लेकिन 7 जून को रविवार होने के चलते देशभर में 'फिट इंडिया-संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़े जन आंदोलन के तौर पर मनाया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN) ने साइकिल के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय फायदों को देखते हुए साल 2018 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी.