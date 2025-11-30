ETV Bharat / state

फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल्स में मंत्री राज्यवर्धन ने चलाई साइकिल, खेल मंत्री ने दिया फिटनेस का संदेश

मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने की स्वस्थ जीवन के लिए पहल.

संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम
संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम (फोटो सोर्स- @Ra_THORe (X हैंडल))
Published : November 30, 2025

Published : November 30, 2025 at 12:21 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 12:49 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर आयोजित "फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल्स' कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें प्रदेश के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हिस्सा लिया और अन्य सहभागियों के साथ साइक्लिंग कर स्वस्थ जीवन के साथ प्रदूषणमुक्ति का भी संदेश दिया. इस मौके पर बड़ी संख्या में जयपुर के हर उम्र के लोगों ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है.

समाज के लिए सोचने वाले मोदी बिरले पीएम : कार्यक्रम के दौरान राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, जो राजनीति से परे जाकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अभियान चलाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन और परिवारों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. जिनमें फिट इंडिया अभियान एक प्रमुख कदम है. राठौड़ ने आगे कहा कि फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ में भी शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं. उनका कहना था कि साइकलिंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह प्रदूषण कम करने और ऊर्जा संरक्षण में भी मदद करती है.

खेल मंत्री ने दिया फिटनेस का संदेश (वीडियो सोर्स- @Ra_THORe (X हैंडल))

बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी हुए शामिल : अमर जवान ज्योति पर आयोजित इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया. सहभागियों का कहना था कि ऐसे आयोजन समाज में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदाय को एक साथ जोड़ते हैं. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सुरक्षित साइकलिंग, नियमित एक्सरसाइज और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. जयपुर में हर रविवार को आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अब शहरवासियों की फिटनेस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है.

