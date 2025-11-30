ETV Bharat / state

फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल्स में मंत्री राज्यवर्धन ने चलाई साइकिल, खेल मंत्री ने दिया फिटनेस का संदेश

जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर आयोजित "फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल्स' कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें प्रदेश के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हिस्सा लिया और अन्य सहभागियों के साथ साइक्लिंग कर स्वस्थ जीवन के साथ प्रदूषणमुक्ति का भी संदेश दिया. इस मौके पर बड़ी संख्या में जयपुर के हर उम्र के लोगों ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है.

समाज के लिए सोचने वाले मोदी बिरले पीएम : कार्यक्रम के दौरान राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, जो राजनीति से परे जाकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अभियान चलाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन और परिवारों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. जिनमें फिट इंडिया अभियान एक प्रमुख कदम है. राठौड़ ने आगे कहा कि फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ में भी शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं. उनका कहना था कि साइकलिंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह प्रदूषण कम करने और ऊर्जा संरक्षण में भी मदद करती है.