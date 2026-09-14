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Sunday Holiday: रविवार को बैलों को दिया जाता है आराम, बिहार के 80 गावों में किसान नहीं चलाते हैं हल

नवादा : सरकारी और निजी कार्यालयों में सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना आम बात है, लेकिन नवादा के रोह प्रखंड के कई गांवों में खेतों में काम करने वाले बैलों और भैंसों के लिए भी रविवार आराम का दिन होता है. यहां किसान रविवार को हल-बैल से खेतों की जुताई नहीं कराते. खास बात यह है कि यह किसी सरकारी आदेश का हिस्सा नहीं, बल्कि करीब 80 वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसका ग्रामीण आज भी पालन कर रहे हैं.

पूर्वजों से चली आ रही परंपरा

रोह प्रखंड में 14 पंचायतें और करीब 80 गांव हैं. ग्रामीणों के अनुसार, प्रखंड के कई गांवों में रविवार को बैलों से जुताई नहीं कराने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. रतोय, मड़ड़ा, महामना, सीतापुर, वर्षीचक, नजरडीह, भंडाजोड़,कुंजैला, कुंज, कुम्हरावां, डुमरी, हेमजा और काजीचक समेत कई गांवों में किसान आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं.

बैल के सहारे हल चलाते किसान (ETV Bharat)

रविवार को बैलों को मिलता है पूरा आराम

जिन किसानों के पास आज भी हल-बैल की जोड़ी है, वे रविवार को उनसे खेतों में कोई काम नहीं लेते. सप्ताह के बाकी दिनों में कृषि कार्य में जुटे रहने वाले पशुओं को इस दिन पूरी तरह आराम दिया जाता है. हालांकि आधुनिक दौर में खेती का स्वरूप तेजी से बदला है. ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से हल-बैल से खेती का चलन काफी कम हो गया है. इसके बावजूद जिन किसानों के पास बैल हैं, वे रविवार को उनसे जुताई नहीं कराते.

पशुओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ी है परंपरा

किसानों का कहना है कि लगातार काम करने से पशुओं पर भी थकान का असर पड़ता है. सप्ताह में एक दिन आराम मिलने से पशु स्वस्थ रहते हैं और अगले दिन अधिक ऊर्जा के साथ कृषि कार्य कर पाते हैं. किसानों का मानना है कि बैल खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनकी देखभाल और उन्हें आराम देना भी जरूरी है.