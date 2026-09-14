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Sunday Holiday: रविवार को बैलों को दिया जाता है आराम, बिहार के 80 गावों में किसान नहीं चलाते हैं हल

बैलों को छुट्टी.. आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन 100 प्रतिशत सच है. आगे पढ़ें नवादा से सोनू कुमार की रिपोर्ट.

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नवादा में खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 4:07 PM IST

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नवादा : सरकारी और निजी कार्यालयों में सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना आम बात है, लेकिन नवादा के रोह प्रखंड के कई गांवों में खेतों में काम करने वाले बैलों और भैंसों के लिए भी रविवार आराम का दिन होता है. यहां किसान रविवार को हल-बैल से खेतों की जुताई नहीं कराते. खास बात यह है कि यह किसी सरकारी आदेश का हिस्सा नहीं, बल्कि करीब 80 वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसका ग्रामीण आज भी पालन कर रहे हैं.

पूर्वजों से चली आ रही परंपरा

रोह प्रखंड में 14 पंचायतें और करीब 80 गांव हैं. ग्रामीणों के अनुसार, प्रखंड के कई गांवों में रविवार को बैलों से जुताई नहीं कराने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. रतोय, मड़ड़ा, महामना, सीतापुर, वर्षीचक, नजरडीह, भंडाजोड़,कुंजैला, कुंज, कुम्हरावां, डुमरी, हेमजा और काजीचक समेत कई गांवों में किसान आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं.

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बैल के सहारे हल चलाते किसान (ETV Bharat)

रविवार को बैलों को मिलता है पूरा आराम

जिन किसानों के पास आज भी हल-बैल की जोड़ी है, वे रविवार को उनसे खेतों में कोई काम नहीं लेते. सप्ताह के बाकी दिनों में कृषि कार्य में जुटे रहने वाले पशुओं को इस दिन पूरी तरह आराम दिया जाता है. हालांकि आधुनिक दौर में खेती का स्वरूप तेजी से बदला है. ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से हल-बैल से खेती का चलन काफी कम हो गया है. इसके बावजूद जिन किसानों के पास बैल हैं, वे रविवार को उनसे जुताई नहीं कराते.

पशुओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ी है परंपरा

किसानों का कहना है कि लगातार काम करने से पशुओं पर भी थकान का असर पड़ता है. सप्ताह में एक दिन आराम मिलने से पशु स्वस्थ रहते हैं और अगले दिन अधिक ऊर्जा के साथ कृषि कार्य कर पाते हैं. किसानों का मानना है कि बैल खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनकी देखभाल और उन्हें आराम देना भी जरूरी है.

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हल चलाता युवा किसान (ETV Bharat)

''हमारे गांव के साथ आसपास के कई गांवों में भी रविवार को हल-बैल से खेतों की जुताई नहीं करने की परंपरा पूर्वजों के समय से चली आ रही है. बचपन से ही हमने अपने घर और गांव के किसानों को रविवार को बैलों को आराम देते देखा है. अब नई पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है.''- प्रसादी महतो, किसान, कुंजैला गांव

'पशुओं के प्रति सम्मान की भावना जरूरी'

डुमरी गांव के निजी विद्यालय के शिक्षक प्रताप प्रसाद बताते हैं कि किसान बैलों को केवल कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला पशु नहीं मानते, बल्कि उन्हें परिवार और खेती की समृद्धि का हिस्सा समझते हैं. उनका कहना है कि पशुओं के प्रति सम्मान की भावना के कारण उनके गांव में भी पूर्वजों के समय से रविवार को बैलों से खेतों की जुताई नहीं कराई जाती है.

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खेती करते किसान (ETV Bharat)

मशीनी खेती के दौर में भी कायम है परंपरा

ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरणों ने खेती का तरीका भले ही बदल दिया हो, लेकिन रोह प्रखंड के कई गांवों में यह पुरानी परंपरा अब भी जीवित है. हल-बैल का इस्तेमाल और पशुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है, लेकिन जिन किसानों के पास बैल मौजूद हैं, उनके लिए रविवार आज भी आराम का दिन है.

ग्रामीणों के अनुसार, रविवार को बैलों को छुट्टी देने के पीछे कोई सरकारी नियम नहीं है. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसके पीछे पशुओं के प्रति सम्मान, संवेदना और ग्रामीण जीवन से जुड़ी मान्यता प्रमुख वजह मानी जाती है.

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