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मुलायम सिंह की जयंती पर सपा कार्यालय में सुंदरकांड पाठ; हवन-पूजन, अखिलेश छात्र-छात्राओं को बांटेंगे लैपटॉप

मुलायम सिंह की जयंती पर सुंदरकांड का पाठ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में उनकी जयंती पर विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. धूमधाम से प्रदेश भर में मुलायम सिंह की जयंती मनाई जा रही है. लखनऊ में पार्टी कार्यालय के अंदर भी बड़ी संख्या में प्रदेश पर से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं. विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं. नेताजी की जयंती पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है. यही नहीं खाने के लिए भी तमाम काउंटर लगाए गए हैं, जिन पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को लैपटॉप का भी वितरण किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया है. समाजवादी पार्टी उनकी जयंती धूमधाम से मना रही है. सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर उनकी जयंती कार्यकर्ताओं के साथ मना रहे हैं. सांसद अखिलेश यादव के साथ ही उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी इस मौके पर मौजूद हैं. उनकी बेटी अदिति सिंह भी जयंती पर प्रदेश कार्यालय पहुंची हुई हैं. पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद हैं.