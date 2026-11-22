मुलायम सिंह की जयंती पर सपा कार्यालय में सुंदरकांड पाठ; हवन-पूजन, अखिलेश छात्र-छात्राओं को बांटेंगे लैपटॉप
अखिलेश यादव के साथ ही उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी इस मौके पर मौजूद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:55 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में उनकी जयंती पर विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. धूमधाम से प्रदेश भर में मुलायम सिंह की जयंती मनाई जा रही है. लखनऊ में पार्टी कार्यालय के अंदर भी बड़ी संख्या में प्रदेश पर से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं. विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं. नेताजी की जयंती पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है. यही नहीं खाने के लिए भी तमाम काउंटर लगाए गए हैं, जिन पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को लैपटॉप का भी वितरण किया जाएगा.
आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर उनको कोटि-कोटि नमन करते हुए हम उनके समाजवादी सिद्धांतों और मानवीय -व्यावहारिक मूल्यों को और भी अधिक दृढ़ता के साथ आत्मसात् और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय करने का संकल्प दोहराते हैं। श्रद्धेय नेताजी से हमने जो सबसे सरल सबक सीखा वो था : ’किसी के बुरे वक़्त में साथ देना, और कोई भी हो अगर वो ‘मदद’ की उम्मीद लेकर आये तो यथासंभव सहायता करना। साथ ही एक अच्छी बात ये भी सीखी कि हो सकता है कोई किसी वजह या दबाव से आपके ख़िलाफ़ हो गया हो लेकिन हर कोई हमेशा बुरा या ख़राब नहीं होता है, इसीलिए जब कभी कोई सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से रिश्ते सुधारने के लिए क़दम बढ़ाए तो हाथ आगे बढ़ाने में पीछे मत हटना।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 22, 2026
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया है. समाजवादी पार्टी उनकी जयंती धूमधाम से मना रही है. सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर उनकी जयंती कार्यकर्ताओं के साथ मना रहे हैं. सांसद अखिलेश यादव के साथ ही उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी इस मौके पर मौजूद हैं. उनकी बेटी अदिति सिंह भी जयंती पर प्रदेश कार्यालय पहुंची हुई हैं. पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद हैं.
उत्तर प्रदेश में कुछ ही माह में चुनाव होने हैं और इस दौरान इस बार सनातन को लेकर राजनीति अपने चरम पर है. अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान का आगाज किया है. यहां पर दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था और एक नारा दिया गया था "राधे-राधे कमल खिला दे", साथ ही सनातन को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है.
ऐसे में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पार्टी कार्यालय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है, जिससे समाज में संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की परंपरा का पालन करती है. पार्टी कार्यालय के बाहर हवन पूजन और पूजा पाठ का विधि विधान से आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में लखनऊ और गोंडा में लैपटॉप वितरण किया था, इसलिए लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अपने पिता, पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को अखिलेश यादव लैपटॉप वितरित करेंगे.
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