गर्मी की वजह से सनबर्न के मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में हर रोज पहुंच रहे लगभग 60 मरीज

गर्मी की वजह से सनबर्न के मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में हर रोज पहुंच रहे लगभग 60 मरीज
रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में चर्म रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर एमके सिंह ने बताया कि सनबर्न से खुद को कैसे बचाया जा सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 23, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : May 23, 2026 at 7:38 AM IST
रायपुर: मई के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है. प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने के साथ ही सनबर्न के केस भी बढ़ गए हैं. मेकाहारा के चर्म रोग विभाग में हर रोज सनबर्न की समस्या को लेकर लगभग 60 मरीज पहुंच रहे हैं.
सनबर्न में क्या होता है
बढ़ी हुई गर्मी से लोग परेशान है. तेज गर्मी से एक तरफ लू लगने का डर है तो वहीं दूसरी तरफ सनबर्न की समस्या भी बढ़ गई है. धूप में निकलने के कारण लोगों को कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो सनबर्न की वजह से हो रहा है. इनमें शरीर में दाने निकलना, खासकर खुले भाग में, खुजली होना, शरीर में लाल चकत्ते आना है.
अस्पताल में सनबर्न के मामले ज्यादा
चर्म रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर एमके सिंह ने बताया कि चर्म रोग विभाग में गर्मी के दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है. हर रोज सनबर्न के लगभग 60 मरीज मेकाहारा पहुंच रहे हैं. धूप से एलर्जी की वजह से शरीर में खुजली, दाने, इंफेक्शन, लाल चकत्ते आ रहे हैं. ज्यादा खुजली होने से दानों से पानी भी निकल रहा है, जिससे इंफेक्शन तेजी से फैलता है.
फंगल इंफेक्शन की भी ज्यादा शिकायत
डॉक्टर एमके सिंह ने बताया कि सनबर्न को आम बोलचाल की भाषा में धूप की एलर्जी के नाम से जाना जाता है. गर्मी की वजह से दाद और खुजली के मरीज भी बढ़े हैं. खासतौर पर गर्मी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन की ज्यादा शिकायत होती है. गर्मी ज्यादा होने पर कुछ लोगों को घमौरीया होने की भी शिकायत रहती है. गर्मी के दिनों में कई लोग फोड़े और फुंसी से भी पीड़ित होते हैं."
सनबर्न कैसे होता है
चर्मरोग डॉक्टर ने बताया कि तेज धूप में लंबे समय तक अगर कोई रहता है तो उसे सनबर्न की समस्या होने लगती है. त्वचा लाल होने के साथ ही खुजलाने लगती हैं. त्वचा में दाने निकलने के साथ ही चकत्ते भी आने लगते हैं.
सनबर्न से बचाव के उपाय
डॉक्टर ने बताया कि गर्मी के मौसम में लोगों को तेज धूप से बचना चाहिए. सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे के बीच बेवजह तेज गर्मी में घर से बाहर न निकले. इस दौरान सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है. अगर किसी को सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे के बीच घर से निकलना है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर निकले. सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने के साथ ही ब्लैक गॉगल्स और हेलमेट का भी इस्तेमाल करें. सूर्य की तेज किरणों के समय अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक है तो अपने शरीर को पूरा ढकने के साथ ही अपने चेहरे को भी पूरी तरह से ढककर ही घर से बाहर निकले.