ETV Bharat / state

चरखी दादरी में सुनैना चौटाला का बड़ा हमला, 'कांग्रेस बिकाऊ और भाजपा खरीदार'

चरखी दादरी में सुनैना चौटाला ने मंडियों में बायोमैट्रिक सिस्टम से किसानों को हो रही परेशान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

SUNAINA CHAUTALA ON CONGRESS
इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरी: इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने दादरी में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "जिस भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने 72 टिकटें खुद बांटी थीं, उनके ही विधायक राज्यसभा में बिक गए." उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने अपनी दुकान सजाई और बोली लगते ही विधायक बेच दिए, जिससे जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात हुआ."

'किसान फसल संभालें या मंडियों का चक्कर लगाएं': सुनैना चौटाला दादरी में शहरी अध्यक्ष राहुल मराठा के निवास पर पहुंची और कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए महिला सम्मेलन का न्योता दिया. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस खुद ही उसकी सरकार बनवा देती है." मंडियों में बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि "इससे किसान परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे फसल संभालें या मंडियों के चक्कर लगाएं."

चरखी दादरी में सुनैना चौटाला का बड़ा हमला (Etv Bharat)

'सीएम दुष्यंत चौटाला के मामले में सीएम को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए': सुनैना चौटाला ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि "गलती किसकी है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हथियारों के दम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए."

14 जून को कुरुक्षेत्र में महिला सम्मेलन: महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए इसे नाकामी बताया और कहा कि "कांग्रेस और भाजपा दोनों ने महिलाओं के नाम पर केवल वोट बटोरने का काम किया है. विपक्ष भी भाजपा से मिला हुआ है और अब जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी." उन्होंने कहा कि "14 जून को कुरुक्षेत्र में महिला सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई शुरू की जाएगी." साथ ही इनेलो के निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने और जनता के व्यापक समर्थन का दावा किया.

ये भी पढ़ें- दुष्यंत चौटाला हिसार में करेंगे महापंचायत, कहा- 'डीजीपी ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, लेकिन सरकार का डर नहीं'

TAGGED:

SUNAINA CHAUTALA
SUNAINA CHAUTALA ON BJP
POLITICS IN HARYANA
सुनैना चौटाला का भाजपा पर बड़ा हमला
SUNAINA CHAUTALA ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.