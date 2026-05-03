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करनाल में सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर बोला हमला, बोलीं- 'किसानों और युवाओं के मुद्दों चुप रहते हैं, जब खुद पर पड़ी तो साथ खोजते हैं'

इनेलो नेता सुनैना चौटाला ( ETV Bharat )

करनाल: सेक्टर-6 में इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी. उनका विश्वास है कि जनता इस बार इनेलो के पक्ष में निर्णायक समर्थन देगी. दलों के भीतर की सियासत पर तीखा हमला : दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि "किसान आंदोलन के दौरान किसानी जब खतरे में थी तब वे चुप रहे. किसानों और युवाओं के मुद्दे पर वे उस समय चुप रहे. पहले नहीं बोले. अब खुद पर बीत रही है तो तो बोलते हैं. जब वे भाजपा में थे, तब उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया. अब जब उन्हें निकाल दिया है तो अब वे उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी के खिलाफ हमलोग बोलेंगे तो ये उनका स्वप्न है. पारिवारिक रिश्त में हम उनके साथ हैं. लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं. राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं हैं." करनाल में सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर बोला हमला (ETV Bharat) 'प्रदेश के नाते जनता ने जेजेपी को नकार दिया है': सुनैना चौटाला ने आगे कहा कि "अब पार्टी से अलग होने के बाद आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है." उन्होंने कहा कि"चौधरी देवी लाल की विचारधारा और ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व ने पार्टी को मजबूत नींव दी है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता. हरियाणा प्रदेश के नाते जनता ने जेजेपी को नकार दिया है." चुनावी मैदान में इनेलो की मजबूती का दावा: सुनैना चौटाला ने बताया कि "पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और संगठन पूरी तरह सक्रिय है. अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी अपने पुराने मूल्यों और नीतियों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है." उन्होंने कहा कि "यही प्रतिबद्धता इनेलो को मजबूत बनाएगी और चुनावी नतीजों में झलकेगी."