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करनाल में सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर बोला हमला, बोलीं- 'किसानों और युवाओं के मुद्दों चुप रहते हैं, जब खुद पर पड़ी तो साथ खोजते हैं'

सुनैना चौटाला नेमहिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला और 14 जून को कुरुक्षेत्र में महिला पंचायत की बात कही.

INLD LEADER SUNAINA CHAUTALA
इनेलो नेता सुनैना चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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करनाल: सेक्टर-6 में इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी. उनका विश्वास है कि जनता इस बार इनेलो के पक्ष में निर्णायक समर्थन देगी.

दलों के भीतर की सियासत पर तीखा हमला : दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि "किसान आंदोलन के दौरान किसानी जब खतरे में थी तब वे चुप रहे. किसानों और युवाओं के मुद्दे पर वे उस समय चुप रहे. पहले नहीं बोले. अब खुद पर बीत रही है तो तो बोलते हैं. जब वे भाजपा में थे, तब उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया. अब जब उन्हें निकाल दिया है तो अब वे उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी के खिलाफ हमलोग बोलेंगे तो ये उनका स्वप्न है. पारिवारिक रिश्त में हम उनके साथ हैं. लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं. राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं हैं."

करनाल में सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर बोला हमला (ETV Bharat)

'प्रदेश के नाते जनता ने जेजेपी को नकार दिया है': सुनैना चौटाला ने आगे कहा कि "अब पार्टी से अलग होने के बाद आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है." उन्होंने कहा कि"चौधरी देवी लाल की विचारधारा और ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व ने पार्टी को मजबूत नींव दी है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता. हरियाणा प्रदेश के नाते जनता ने जेजेपी को नकार दिया है."

चुनावी मैदान में इनेलो की मजबूती का दावा: सुनैना चौटाला ने बताया कि "पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और संगठन पूरी तरह सक्रिय है. अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी अपने पुराने मूल्यों और नीतियों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है." उन्होंने कहा कि "यही प्रतिबद्धता इनेलो को मजबूत बनाएगी और चुनावी नतीजों में झलकेगी."

विवादित वीडियो पर सख्त प्रतिक्रिया: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े वायरल वीडियो पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि "जो दृश्य सामने आए हैं, वे मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं." उन्होंने इसे समाज और खासकर युवाओं के लिए गलत उदाहरण बताया.

कानून व्यवस्था पर चिंता: सोनीपत के एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "हरियाणा में अनुशासन कमजोर होता दिखाई दे रहा है. प्रशासनिक फैसलों में संतुलन और संवेदनशीलता जरूरी है. किसी भी परिस्थिति में निर्दोष को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं हो सकता है."

महिला आरक्षण और जनगणना पर भाजपा को घेरा: सुनैना चौटाला ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि "सरकार केवल वादों तक सीमित है." उन्होंने सवाल उठाया कि "जब देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण भी क्यों नहीं मिल रहा." उनके मुताबिक इस मुद्दे पर विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहा.

महिला पंचायत का बड़ा ऐलान: उन्होंने जानकारी दी कि 14 जून को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी महिला पंचायत आयोजित की जाएगी. इस मंच के जरिए महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि "महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें उनका हक दिलाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है."

बंगाल की राजनीति पर राय: पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि "वहां ममता बनर्जी जैसी मजबूत महिला नेतृत्व की जरूरत है." उनका मानना है कि मजबूत नेतृत्व ही राज्य को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकता है.

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कुरुक्षेत्र में महिला पंचायत
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