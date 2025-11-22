ETV Bharat / state

सुनैना चौटाला का तीखा प्रहार, बोलीं- "बापू-बेटा ने हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को बेच दिया"

सुनैना चौटाला ने दादरी में भूपेन्द्र हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी को बेचने का आरोप लगाया.

सुनैना चौटाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 4:42 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 4:55 PM IST

चरखी दादरी: इनेलो की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने हालिया सभा में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस प्रमुख भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि उन्होंने हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को “बेच दिया”, ताकि भाजपा की सरकार बनाने में उनका अहम रोल रहे. सुनैना चौटाला ने कहा कि, "यह बापू-बेटा गठजोड़ जनता के साथ धोखा है."

कार्यकर्ताओं से सक्रिय रहने का आह्वान: सुनैना चौटाला ने इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को चरखी दादरी और आसपास के गांवों में सक्रिय रहने का आह्वान किया. दादरी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "आने वाले तीन सालों में इनेलो ऐसी राजनीतिक पिक्चर खींचेगी कि कांग्रेस पार्टी के भरोसे में रहते हुए लोग पसीने निकालेंगे. मेरी भविष्यवाणी है कि कांग्रेस के कई नेता अंततः पार्टी छोड़कर दिल्ली में नया ठिकाना खोजने लगेंगे."

सुनैना चौटाला का तीखा प्रहार (ETV Bharat)

"कांग्रेसियों में कुर्सी की लड़ाई है": सभा के दौरान सुनैना चौटाला ने यह दावा भी किया कि कांग्रेसियों में कुर्सी की लड़ाई है, जनता की चिंता उनकी प्राथमिकता नहीं है. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से जीरो हो चुकी है और लोगों का उस पर से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने अपनी पार्टी बेच दी है और भाजपा सरकार बनाने में सहायक बने हैं."

सीएम सैनी पर किया वार: सुनैना चौटाला ने भाजपा पर भी प्रहार किया. सुनैना ने कहा कि, "वर्तमान भाजपा सरकार ने हरियाणा में सबसे ज्यादा क्रिम व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ दिखावे के मुख़ौटे हैं. वास्तव में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में उनकी भूमिका नहीं है."

“जेजेपी का हरियाणा में चैप्टर अब बंद हो चुका है”: इनेलो को सुनैना चौटाला ने हरियाणा का सच्चा विकल्प करार दिया.उन्होंने कहा कि, "इनेलो के अंदर ही असली शक्ति है और पार्टी उनकी अगुवाई में फिर से खड़ा होगा. साथ ही उन्होंने अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू करने का एलान किया है." जब उनसे जेजेपी की मौजूदा स्थिति पर सवाल किया गया, तो सुनैना ने कहा कि, “जेजेपी का हरियाणा में चैप्टर अब बंद हो चुका है”, क्योंकि जनता अब उनकी पार्टी के नाम से ऊब गई है और उसका भरोसा टूट चुका है."

SUNAINA CHAUTALA ATTACK BJP
JJP CHAPTER CLOSED
CORRUPTION ALLEGATIONS
HARYANA CONGRESS
SUNAINA CHAUTALA ATTACK CONGRESS

