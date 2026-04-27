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अप्रैल में ही सूर्य देव उगल रहे हैं आग, मई-जून में क्या होगा, तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटाः आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. आने वाले दिनों में लू और भी तेज होने की संभावना है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग अब केवल जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. सड़कों और बाजारों में भी दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी, ठंडे पेय और पानी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं.

हांसीः अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. इन दिनों सूर्य देव आग उगल रहे हैं. जहां तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण लू चलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. अप्रैल के महीने में ही जून महीने जैसी तपिश महसूस की जा रही है. तापमान में गिरावट न होने के कारण रातें भी गर्म हो रही हैं. लोग गर्मी से राहत के लिए नींबू पानी, लस्सी, छाछ का सहारा ले रहे हैं.

आइसक्रीम और नींबू पानी से गर्मी में ठंडकः नींबू पानी बेचने वाले गुलाब का कहना है कि "गर्मी बढ़ने के साथ ही उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है. लोग लू से बचने और शरीर को ठंडा रखने के लिए लगातार नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं." वहीं आइसक्रीम बेचने वाले कल्लू ने बताया कि "गर्मी में ठंडक के लिए लोग आइसक्रीम खा रहे है."

गर्मी के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किलः हांसी निवासी ललित ने भी बताया कि "आज गर्मी काफी ज्यादा है और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. लोग धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके घरों में ही रह रहे हैं. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ कम देखने को मिल रही है."

इस साल मई‑जून में टूट सकता है गर्मी का रिकॉर्डः मौसम विभाग ने मई‑जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है. इसलिए इस मौसम में लू से बचाव बेहद जरूरी है. बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, सिर को ढककर रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है.

लू से बचाव है बेहद जरूरी: मौसम विभाग ने मई‑जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है. इसलिए इस मौसम में लू से बचाव बेहद जरूरी है. बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, सिर को ढककर रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है.

गर्मी से बचाव के लिए इन बातों का रखें ख्याल: