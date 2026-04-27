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अप्रैल में ही सूर्य देव उगल रहे हैं आग, मई-जून में क्या होगा, तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

भीषण गर्मी के कारण हांसी की सड़कों और बाजारों में आज-कल दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है.

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गर्मी के कारण सुनसान पड़ी सड़कें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 27, 2026 at 12:20 PM IST

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हांसीः अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. इन दिनों सूर्य देव आग उगल रहे हैं. जहां तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण लू चलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. अप्रैल के महीने में ही जून महीने जैसी तपिश महसूस की जा रही है. तापमान में गिरावट न होने के कारण रातें भी गर्म हो रही हैं. लोग गर्मी से राहत के लिए नींबू पानी, लस्सी, छाछ का सहारा ले रहे हैं.

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गर्मी के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग (ETV Bharat)

सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटाः आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. आने वाले दिनों में लू और भी तेज होने की संभावना है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग अब केवल जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. सड़कों और बाजारों में भी दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी, ठंडे पेय और पानी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं.

अप्रैल में ही सूर्य देव उगल रहें हैं आग, (ETV Bharat)

आइसक्रीम और नींबू पानी से गर्मी में ठंडकः नींबू पानी बेचने वाले गुलाब का कहना है कि "गर्मी बढ़ने के साथ ही उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है. लोग लू से बचने और शरीर को ठंडा रखने के लिए लगातार नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं." वहीं आइसक्रीम बेचने वाले कल्लू ने बताया कि "गर्मी में ठंडक के लिए लोग आइसक्रीम खा रहे है."

गर्मी के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किलः हांसी निवासी ललित ने भी बताया कि "आज गर्मी काफी ज्यादा है और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. लोग धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके घरों में ही रह रहे हैं. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ कम देखने को मिल रही है."

इस साल मई‑जून में टूट सकता है गर्मी का रिकॉर्डः मौसम विभाग ने मई‑जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है. इसलिए इस मौसम में लू से बचाव बेहद जरूरी है. बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, सिर को ढककर रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है.

लू से बचाव है बेहद जरूरी: मौसम विभाग ने मई‑जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है. इसलिए इस मौसम में लू से बचाव बेहद जरूरी है. बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, सिर को ढककर रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है.

गर्मी से बचाव के लिए इन बातों का रखें ख्याल:

  1. जहां तक संभव हो गर्मी के समय बाहर निकलने से बचें.
  2. दोपहर में बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.
  3. गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ विभाग की एडवाइजरी का पालन करें.
  4. घर से बाहर निकलने पर छाता-टोपी या तौलिया का उपयोग करें.
  5. नियमित अंतराल पर पानी का सेवन करें.
  6. लू से बचाव के लिए छांछ, नीबू पानी, जूस या नारियल पानी का सेवन करें.
  7. डस्ट से बचने के लिए मास्क, रूमाल या तौलिया का उपयोग करें.
  8. मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा खाएं.
  9. हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें.
  10. सिरदर्द , बुखार, उल्टी और चक्कर आने पर डॉक्टर को दिखाएं.

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