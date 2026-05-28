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...तो इसलिए नौतपा: सूरज के रोहिणी नक्षत्र में आने से घटती है पृथ्वी से दूरी, तपती है धरा, जानें लाभ

यदि सूर्य पृथ्वी के समीप ना आए और तापमान नहीं बढ़े तो पृथ्वी पर जहरीले जीव जंतु ज्यादा पैदा होंगे.

sun blazes during Nautapa
नौतपा में तपाता है सूरज (Representative Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 1:10 PM IST

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भीलवाड़ा: हिंदू पंचांग के अनुसार अभी नौतपा चल रहा है. नौतपा में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है, जिस कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होने के कारण सूर्य अपना उग्र रूप दिखाता है. इससे गर्मी ज्यादा रहती है. नौतपा में अगर बारिश नहीं हो और गर्मी अत्यधिक हो तो अच्छे मानसून का संकेत है. जानिए नौतपा की अहमियत.

आचार्य योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार नौतपा की शुरुआत 25 मई से हुई. यह 2 जून तक रहेगा. नौतपा प्रतिवर्ष आने वाला योग है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है, तब सूर्य व पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होने के भारत के भूमंडल के भाग पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है. पृथ्वी के समीप सूर्य के आने से इसे नौतपा कहते हैं. 9 दिन तेज गर्मी से पृथ्वी तपती है. पारा चढ़ता है. इससे मानसून आता है.

नौतपा की जानकारी देते आचार्य योगेंद्र शर्मा (ETV BHARAT RAJASTHAN)

पढ़ें:नौतपा शुरू: आज से 9 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम, जानिए इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व

तो यह होता खतरा: आचार्य योगेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि सूर्य पृथ्वी के समीप ना आए और तापमान नहीं बढ़े तो पृथ्वी पर जहरीले जीव जंतु ज्यादा पैदा होंगे, जो मानव के लिए खतरा सिद्ध होते हैं. ऐसे में प्रकृति ने ऐसा सहयोग बनाया, जिससे नौतपा में गर्मी से जहरीले जीव नष्ट होते हैं. प्रतिवर्ष नौतपा ज्येष्ठ माह में आता है. इस बार ज्येष्ठ अधिक मास है, इसलिए पहले जेष्ठ माह में नौतपा की शुरुआत हुई है. अधिक मास में नौतपा आने से सूर्य की तपिश तेज होती है. यह बढ़िया योग है. इससे गर्मी बढ़ेगी तो वर्षा भी अत्यधिक होगी.

बृहस्पति भी उच्च राशि में : आचार्य बोले, बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि में आने वाला है. नौतपा में अगर अत्यधिक बारिश होती है तो मानसून कमजोर पड़ जाता है. भविष्य में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार शुरुआत में गर्मी अच्छी है तो मानसून की उम्मीद अच्छी है. ज्योतिषय गणना को भी वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से समझना चाहिए. नौतपा प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण है.

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