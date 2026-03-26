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पुलिस विभाग में कम्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025, ओवर ऐज अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:30 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 में ओवर एज अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मयंक द्विवेदी व 10 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है.

एडवोकेट संजय यादव ने तर्क दिया कि कम्यूटर ऑपरेटर भर्ती का विज्ञापन 2016 के बाद 2023 में प्रकाशित किया गया. यह देरी कोविड 19 महामारी के कारण हुई. इससे कई मेधावी अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन, भर्ती विज्ञापन न आने के कारण ओवर एज हो गए. जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ तो उत्तर प्रदेश शासन ने आयुसीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की.

पुलिस भर्ती बोर्ड ने 25 दिसंबर 2025 को कम्प्यूटर ऑपरेटर का विज्ञापन जारी किया है. इसमें भी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई जबकि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट दी गई. केंद्र सरकार ने भी कई भर्ती में आयु सीमा में एक बार शिथिलता प्रदान की है. पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित पद कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2022 व 2025 में विज्ञापित भर्ती में प्रदेश शासन ने तीन वर्ष की उम्र सीमा में शिथिलता प्रदान की है.

कोविड -19 महामारी जैसी असाधारण परिस्थिति के लिए व्यक्ति दोषी नहीं है. इस अभूतपूर्व देरी के कारण प्रदेश सरकार ने भर्ती के लिए आयु सीमा की शिथिलीकरण नियमावली 1992 के नियम 10 के तहत अन्य भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की है. अन्य राज्य सरकार ने भी कोविड के बाद की भर्ती में छूट प्रदान की है.

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