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छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक समर वेकेशन: चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी को देख सीएम ने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक समर वेकेशन ( ETV Bharat )