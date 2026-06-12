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ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन, खिलाड़ियों समेत अग्निवीरों का किया गया सम्मान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक ओंकार साहू ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ जीवनशैली का आधार भी हैं. उन्होंने कहा कि एक महीने तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं की भागीदारी जिले में खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह को दर्शाती है. इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों और योग का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया.

धमतरी : धमतरी जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था. जिसका भव्य समापन इंडोर स्टेडियम में किया गया. 9 मई से 8 जून तक चले इस शिविर में जिले भर के 1160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया. समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, वहीं भारतीय सेना में चयनित 63 अग्निवीर जवानों का विशेष सम्मान भी किया गया.



विधायक ओंकार साहू ने भारतीय सेना में चयनित जिले के 63 अग्निवीर जवानों को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा जिले के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने युवाओं के लिए जो प्रयास किए वो सराहनीय हैं. इससे धमतरी जिले को नई पहचान मिल रही है. विधायक ने खेल गतिविधियों, युवा उत्सवों और नए नवाचारों की भी सराहना की. वही कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक खेल सुविधाएं पहुंचाने के लिए विकासखंडों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए. जिले में कुल 36 खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए गए, जहां खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, कोचों और राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) के प्रशिक्षकों ने ट्रेनिंग दी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किन खेलों के लिए दिया गया प्रशिक्षण ?

शिविर के दौरान खिलाड़ियों को रग्बी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, योग, कुडो, शतरंज, बैडमिंटन, गतका, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और नेटबॉल सहित कई आधुनिक एवं पारंपरिक खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया. प्रशिक्षण अवधि में खिलाड़ियों को मेडिकल किट, स्टेशनरी सामग्री और सूखा पोषक आहार भी उपलब्ध कराया गया. प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जबकि प्रत्येक केंद्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.

युवाओं को दिया गया खेल प्रशिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई तरह के खेलों का दिया गया प्रशिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जिला प्रशासन ने कहा कि यह ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर धमतरी के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा. व्यापक जनसहभागिता, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को मिले अवसरों ने जिले में खेलों के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है. प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई.



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