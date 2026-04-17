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दिल्ली से कई राज्यों के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें, जानें तारीख व स्टेशन

इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से गर्मियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली से चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें
दिल्ली से चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 10:34 PM IST

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नई दिल्ली: गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को सुगम व आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन से दादर के बीच 04002/04001 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई तक हर मंगलवार को चलेगी, जबकि वापसी में दादर से ये ट्रेन गुरुवार को संचालित होगी. ये ट्रेन कोसीकलां, मथुरा, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत व बोरीवली जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. हजरत निजामुद्दीन से यह ट्रेन रात 11:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दादर पहुंचेगी, जबकि वापसी में दादर से शाम को चलकर अगले दिन दिल्ली पहुंचेगी.

इसी तरह आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर के लिए 04028/04027 स्पेशल ट्रेन 24 अप्रैल से 15 मई तक हर शुक्रवार को चलेगी. वापसी में शनिवार को मुजफ्फरपुर से चलेगी. इसके अलावा 04030/04029 ट्रेन 22 अप्रैल से 15 जुलाई तक हर बुधवार को आनंद विहार से और गुरुवार को मुजफ्फरपुर से चलाई जाएगी. ये ट्रेनें मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी.

वहीं नई दिल्ली से दानापुर के बीच 04088/04087 स्पेशल ट्रेन 20 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रतिदिन चलाई जाएगी. ये ट्रेन टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, डीडीयू जंक्शन, बक्सर व आरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी. वापसी में दानापुर से यह ट्रेन रोजाना दिल्ली के लिए रवाना होगी. इसके अलावा फिरोजपुर कैंट से पटना के बीच 04616/04615 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो मंगलवार को फिरोजपुर से और बुधवार को पटना से चलेगी. यह ट्रेन लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी व दानापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से गर्मियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. भीड़भाड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले समय और स्टॉपेज की जानकारी NTES या हेल्पलाइन 139 से जरूर प्राप्त कर लें.

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