ETV Bharat / state

दिल्ली से पूर्णिया कोर्ट और सहरसा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें कब से कब तक होगी शुरू

नई दिल्ली: भीषण गर्मी और स्कूलों की छुट्टियों के चलते बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. उत्तर रेलवे ने पूर्णिया और सहरसा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इस कदम से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के यात्रियों को लंबी वेटिंग और भीड़भाड़ से राहत मिलने की उम्मीद है.

पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल: ट्रेन संख्या 05579/05580 पूर्णिया कोर्ट व आनंद विहार के बीच संचालित की जाएगी. यह ट्रेन कुल 44 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी. ट्रेन संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट से प्रत्येक शुक्रवार व रविवार को शाम 16:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 01:05 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 05580 प्रत्येक रविवार व मंगलवार को सुबह 05:15 बजे आनंद विहार से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 13:45 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी. 26 अप्रैल से शुरू होकर 14 जुलाई तक सेवा जारी रहेगी.

सहरसा-आनंद विहार साप्ताहिक स्पेशल: सहरसा से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 05575/05576 का संचालन किया जाएगा. ये साप्ताहिक ट्रेन कुल 24 फेरे पूरे करेगी. ट्रेन संख्या 05575 प्रत्येक मंगलवार को रात 20:00 बजे सहरसा से प्रस्थान करेगी. अगले दिन दोपहर 01:05 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 05576 प्रत्येक गुरुवार को सुबह 05:15 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे सहरसा पहुंचेगी. ये विशेष ट्रेन 28 अप्रैल से 16 जुलाई तक चलेगी.

इन ट्रेनों का रूट इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि यह तीन राज्यों के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व आवासीय केंद्रों को आपस में जोड़ती हैं. यह ट्रेनें पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, बनमनखी, सुपौल व निर्मली जैसे क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा साबित होंगी. इसके साथ ही झंझारपुर, सकरी, सीतामढ़ी और रक्सौल के यात्रियों को अब दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा का विकल्प मिलेगा. ये ट्रेनें गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी. इन जिलों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली व एनसीआर में काम करते हैं. आनंद विहार टर्मिनल व गाजियाबाद में उतरने वाले यात्रियों के लिए यह रूट बेहद सुविधाजनक है.