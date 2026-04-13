समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के यात्रियों को मिलेगा लाभ, जानिए ट्रेनों की टाइमिंग और स्टॉपेज
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे गर्मी को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. जिससे लोगों को कंफर्म टिकट मिल सके.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 6:33 PM IST
रायपुर: गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत दी है. SECR ने कई समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. इन ट्रेनों से छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में मदद मिलेगी. कई ट्रेनों को अलग-अलग तारीख और फेरो में चलाई जा रही है. कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेन है और कहां-कहां पर इसका ठहराव दिया गया है आइए जानते हैं...
वलसाड–खड़गपुर समर स्पेशल
यह ट्रेन 15 अप्रैल और 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) वलसाड से खड़गपुर (09043) चलेगी. दोपहर 12:50 बजे वलसाड से रवाना होगी.
इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉप
- नागपुर (01:20 बजे)
- गोंदिया (03:09 बजे)
- दुर्ग (05:03 बजे)
- रायपुर (05:43 बजे)
- बिलासपुर (07:55 बजे)
- झारसुगुड़ा (11:43 बजे)
- पहुंच: रात 21:00 बजे खड़गपुर
- खड़गपुर से वलसाड (09044)- इसी तरह वापसी के लिए ये ट्रेन 17 अप्रैल और 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को चलेगी. सुबह 5 बजे खड़गपुर से रवाना होगी. 14 प्रमुख स्टेशन में स्टॉपेज होगा.
प्रमुख स्टॉप
- टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला
- झारसुगुड़ा (12:00 बजे)
- बिलासपुर (15:25 बजे)
- रायपुर (17:25 बजे)
- दुर्ग (18:25 बजे)
- नागपुर (00:35 बजे)
- पहुंच: 15:30 बजे वलसाड
लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT)–सांतरागाछी समर स्पेशल (01041/01042)
- एलटीटी से सांतरागाछी (01041)- ये ट्रेन तारीख 17 और 24 अप्रैल 2026 को सुबह 11:30 बजे रवाना होगी. लगभग 21 स्टेशन में ठहराव होगा.
प्रमुख स्टॉप
- नागपुर, गोंदिया
- दुर्ग (05:30 बजे)
- रायपुर (06:00 बजे)
- बिलासपुर (08:05 बजे)
- झारसुगुड़ा (12:10 बजे)
- पहुंच: अगले दिन 20:30 बजे सांतरागाछी
- इसी तरह सांतरागाछी से एलटीटी (01042) तारीख 19 और 26 अप्रैल 2026 को चलेगी. सुबह 05:30 बजे रवाना रवाना होगी.
प्रमुख स्टॉप
- खड़गपुर, टाटानगर, राउरकेला
- बिलासपुर (16:05 बजे)
- रायपुर (18:10 बजे)
- दुर्ग (19:05 बजे)
- पहुंच: 12:30 बजे एलटीटी
पुणे–सांतरागाछी समर स्पेशल (01441/01442)
पुणे से सांतरागाछी (01441) तारीख 17 और 25 अप्रैल 2026 को चलेगी. सुबह 10:00 बजे रवाना होगी.
प्रमुख स्टॉप
- नागपुर (02:05 बजे)
- गोंदिया (04:08 बजे)
- दुर्ग (06:10 बजे)
- रायपुर
- बिलासपुर (08:45 बजे)
- झारसुगुड़ा (12:40 बजे)
- पहुंच: 21:00 बजे सांतरागाछी
इसी तरह सांतरागाछी से पुणे (01442)- 19 और 27 अप्रैल 2026 को चलेगी. जो दोपहर 15:45 बजे रवाना होगी.
- झारसुगुड़ा (00:02 बजे)
- बिलासपुर (04:10 बजे)
- रायपुर (06:10 बजे)
- दुर्ग (07:00 बजे)
- नागपुर (11:30 बजे)
- पहुंच: अगले दिन 05:15 बजे पुणे
यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी
ये सभी ट्रेनें सीमित फेरों (2-2 ट्रिप) के लिए चलाई जा रही हैं. टिकट बुकिंग के लिए आप NTES, Railवन ऐप या हेल्पलाइन 139 का उपयोग कर सकते हैं.