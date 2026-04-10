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गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रियों को राहत, दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए चलेंगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

दिल्ली से चलेंगी कई समर स्पेशल ट्रेनें
दिल्ली से चलेंगी कई समर स्पेशल ट्रेनें (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 9:24 AM IST

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नई दिल्ली: गर्मियों के मौसम में यात्रियों की भीड़ व यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा सुगम होगी. विशेष रूप से दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों- नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व शकूरबस्ती से चलने वाली ट्रेनों का विवरण व रूट कुछ इस तरह है.

पुणे जंक्शन - हजरत निजामुद्दीन - पुणे जंक्शन (01491/01492): यह ट्रेन महाराष्ट्र व दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी. ये ट्रेन पुणे से प्रत्येक शुक्रवार (17 अप्रैल से 10 जुलाई) और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से प्रत्येक शनिवार (18 अप्रैल से 11 जुलाई) तक चलेगी. यह ट्रेन लोनावला, कल्याण, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर और मथुरा होकर गुजरेगी. इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी.

नई दिल्ली - गया - नई दिल्ली (04064/04063): बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन सबसे अधिक 50 फेरे लगाएगी. नई दिल्ली से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को 15 अप्रैल से 13 जुलाई तक चलेगी. यह ट्रेन टूंडला, गोविंदपुरी (कानपुर), सुबेदारगंज (प्रयागराज), पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम व देहरी-ऑन-सोन होकर गया पहुंचेगी. इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों के निवासियों को सीधा लाभ होगा.

आनंद विहार टर्मिनल - शेखपुरा - आनंद विहार (04070/04069): उत्तर प्रदेश व बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए यह विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है. आनंद विहार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 17 अप्रैल से 14 जुलाई तक ये ट्रेन चलेगी. यह ट्रेन गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पटना, बख्तियारपुर और बिहार शरीफ होकर शेखपुरा जाएगी. यह रूट विशेष रूप से पटना और मध्य बिहार के यात्रियों को राहत प्रदान करेगा.

आनंद विहार टर्मिनल - खुर्दा रोड - आनंद विहार (04066/04065): ओडिशा व पश्चिम बंगाल की यात्रा करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है. आनंद विहार से प्रत्येक सोमवार को 20 अप्रैल से 11 मई तक ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, गोविंदपुरी, मिर्जापुर, गया, कोडरमा, बोकारो (गोमो), आद्रा, मिदनापुर, बालासोर वभुवनेश्वर होकर खुर्दा रोड जाएगी. इससे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

ओखा - शकूरबस्ती - ओखा सुपर-फास्ट स्पेशल (09523/09524): गुजरात व राजस्थान से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए यह सुपर-फास्ट सेवा उपलब्ध होगी. ओखा से प्रत्येक मंगलवार और शकूरबस्ती से प्रत्येक बुधवार को 14 अप्रैल से जुलाई तक चलेगी. यह ट्रेन द्वारका, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद (साबरमती), अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुड़गांव होकर दिल्ली पहुंचेगी. इससे सौराष्ट्र क्षेत्र (गुजरात), राजस्थान व हरियाणा के यात्रियों को सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इन सभी स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान (स्लीपर) व साधारण श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे. यात्री विस्तृत समय-सारणी के लिए रेलवे की वेबसाइट या रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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