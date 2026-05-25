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यूपी से रेलवे चलाने जा रही ये समर स्पेशल ट्रेनें, फटाफट कराइए रिजर्वेशन

गोरखपुर और बनारस से दिल्ली के लिए आसानी से बुक कराइए टिकट.

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यूपी से रेलवे चलाने जा रहे ये समर स्पेशल ट्रेनें. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : May 25, 2026 at 10:19 AM IST

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वाराणसी: पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकाल में यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी क्रम में 04028/04027 आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. ये ट्रेन आनन्द विहार टर्मिनल से 29 मई से 12 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा मुजफ्फरपुर से 30 मई से 13 जून, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को 03 फेरों के लिये संचालित किया जाएगा.

कब से चलेंगी ट्रेनें: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04028 आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 29 मई से 12 जून, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को आनन्द विहार टर्मिनल से 09.15 बजे प्रस्थान कर मुरादाबाद से 12.00 बजे, बरेली से 13.32 बजे, शाहजहांपुर से 14.32 बजे, सीतापुर से 16.35 बजे, गोंडा से 19.15 बजे, बस्ती से 20.40 बजे, गोरखपुर से 22.25 बजे, दूसरे दिन छपरा से 01.30 बजे, सोनपुर से 02.33 बजे तथा हाजीपुर से 02.48 बजे छूटकर मुजफ्फपुर 04.30 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में किन ट्रेनों में बुक कराएं: 04027 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 30 मई से 13 जून, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.15 बजे प्रस्थान कर हाजीपुर से 07.20 बजे, सोनपुर से 07.32 बजे, छपरा से 09.45 बजे, गोरखपुर से 12.55 बजे, बस्ती से 13.50 बजे, गोंडा से 15.15 बजे, सीतापुर से 19.00 बजे, शाहजहाँपुर से 21.57 बजे, बरेली से 22.54 बजे तथा दूसरे दिन मुरादाबाद से 02.05 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनल 05.30 बजे पहुंचेगी.

इस गाड़ी में एलएसआरडी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 05, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 01, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 03 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 01 कोच सहित कुल 18 कोच लगाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पूर्व अधिसूचित 05018 वलसाड-मऊ साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचलन भी किया रहा है.24 मई से 12 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार को 07 फेरों के लिए किया जाएगा.यह गाड़ी मऊ के स्थान पर गोरखपुर जं स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी.

24 में से होगी रवाना: उन्होंने बताया कि 05018 वलसाड-मऊ ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 24 मई से 12 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार को वलसाड से 15.10 बजे प्रस्थान कर सूरत से 16.15 बजे, वड़ोदरा से 18.45 बजे, रतलाम से 22.45 बजे, नागदा से 23.50 बजे, दूसरे दिन भवानी मंडी से 01.05 बजे, रामगंज मंडी से 01.30 बजे, कोटा से 02.40 बजे, गंगापुर सिटी से 04.40 बजे, बयाना से 06.45 बजे, ईदगाह आगरा से 08.45 बजे, टूण्डला से 10.35 बजे, कानपुर सेंट्रल से 14.50 बजे, ऐशबाग से 16.25 बजे, बादशाहनगर से 16.57 बजे, बाराबंकी से 17.32 बजे, गोंडा से 19.10 बजे तथा बस्ती से 20.30 बजे छूटकर गोरखपुर 21.40 बजे पहुँचेगी.इस गाड़ी में के एस.एल.आर.डी. के 02, जनरल सेकेंड क्लास के 10, स्लीपर श्रेणी के 05, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 01 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 19 कोच लगाये जाएंगे.

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Last Updated : May 25, 2026 at 10:19 AM IST

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