समर स्पेशल ट्रेन: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस रूट पर चला रहा 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें
SECR गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए समर स्पेशल ट्रेन की 88 ट्रिप संचालित कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 7:17 AM IST
रायपुर: गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देशभर में विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 के बीच कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. जो इस अवधि में 18,262 ट्रिप संचालित करेंगी. यह पहल गर्मियों के चरम समय में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और प्रतीक्षा सूची को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
एसईसीआर में 18 समर स्पेशल ट्रेन
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुल 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. जो यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 88 ट्रिप संचालित करेंगी. इनमें से 13 विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है जबकि शेष 75 ट्रिप आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएंगी. इन विशेष ट्रेनों का संचालन विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के बीच किया जाएगा. जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को लाभ मिलेगा.
यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
क्षेत्र के प्रमुख एवं व्यस्त स्टेशनों जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, रायगढ़ एवं शहडोल सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है. इनमें प्लेटफॉर्म प्रबंधन, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालयों में सुधार, स्वच्छता व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
समर स्पेशल ट्रेन लिस्ट
- गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग-हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से हर रविवार को 26 अप्रैल से 28 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन हरिद्वार से हर सोमवार को 27 अप्रैल से 29 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-शालीमार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हर गुरुवार को 23 अप्रैल से 25 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08866 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हर शुक्रवार को 24 अप्रैल से 26 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08867 गोंदिया-रक्सौल साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन गोंदिया से हर शनिवार को 25 अप्रैल से 27 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08868 रक्सौल-गोंदिया साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन गोंदिया से हर रविवार को 26 अप्रैल से 28 जून, 2026 तक परिचालन
- गाड़ी संख्या 08871 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-मालदा समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 26 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08872 मालदा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) समर स्पेशल ट्रेन मालदा से 27 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08745 दुर्ग-शालीमार समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 29 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08746 शालीमार-दुर्ग समर स्पेशल ट्रेन शालीमार से 23 एवं 30 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08261कोरबा-यलहंका समर स्पेशल ट्रेन कोरबा से 02 मई, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08262 यलहंका-कोरबा समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से 03 मई, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08861 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-शालीमार समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 27 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08862 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) समर स्पेशल ट्रेन शालीमार से 28 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08749 रायपुर-खड़गपुर समर स्पेशल ट्रेन रायपुर से 23 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08750 खड़गपुर-रायपुर समर स्पेशल ट्रेन खड़गपुर से 24 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08257 बिलासपुर-शालीमार समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 25 एवं 26 अप्रैल, 2026 से परिचालन
- गाड़ी संख्या 08258 शालीमार-बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन शालीमार से 25 एवं 26 अप्रैल, 2026 से परिचालन
ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की बढ़ी हुई उपलब्धता से यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी. इससे न केवल ट्रेनों में भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि प्रतीक्षा सूची में भी कमी आएगी. इसके साथ ही यात्रियों को समय पर आरक्षण मिलने से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक एवं तनावमुक्त होगी. यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लाखों यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जो गर्मी के मौसम में अपने गंतव्य तक यात्रा करते हैं.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. अधिकृत माध्यमों से ही टिकट आरक्षित करें. रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.