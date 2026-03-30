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गर्मी की छुट्टियों में उत्तर रेलवे चलाएगा 27 समर स्पेशल ट्रेन, अन्य डिवीजन की कई गाड़ियां अंबाला होकर गुजरेंगी

यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मी की छुट्टियों में उत्तर रेलवे ने 27 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

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27 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 4:42 PM IST

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अंबालाः हर बार की तरह इस बार भी स्कूलों में होने वाली गर्मी की छुट्टियां को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे 27 समर स्पेशल रेलगाड़िया चला रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए अंबाला डिवीजन के अलावा फिरोजपुर डिवीजन के अमृतसर और जम्मू से भी कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. समर ट्रेनों को चलाने का उद्देश्य ट्रेनों में भीड़ को कम करना है.

उत्तर रेलवे गर्मी छुट्टियों में चलाएगी 27 समर स्पेशल ट्रेन (Etv Bharat)

छुट्टियों में यात्रियों कि सुविधा के लिए ट्रेन चलाने का निर्णयः अंबाला मंडल के सीनियर वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि "गर्मी के मौसम में पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है जिसे कम करने के लिए हर बार उत्तर रेलवे स्पेशल रेल गाड़ियां चलाता है. इस बार भी गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों का उनके परिजनों को रेल में यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो इसके कारण उत्तर रेलवे विभिन्न डिविजनों से 27 समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. सभी आने-जाने वाली समर स्पेशल ट्रेनें अंबाला से होकर गुजरेगी जिस कारण यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

अन्य डिवीजन की कई ट्रेनें इसी मार्ग से गुजरेगीः सीनियर वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि फिरोजपुर डिवीजन के द्वारा अमृतसर, जम्मू और माता वैष्णो देवी के कटरा से स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा, जिस कारण यहां आने और जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली डिवीजन भी आनंद विहार स्टेशन और दिल्ली के विभिन्न स्टेशन से इसी तरह की स्पेशल ट्रेन चलाएगा. उनका कहना है कि जो भी ट्रेन अमृतसर, जम्मू से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र को जाएगी, इसी रास्ते से वापस गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी. इससे रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें-अंबाला से अयोध्या धाम जाने वाली ट्रेन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी, सात जिलों के लगभग 700 बुजुर्गों को भेजा गया
Last Updated : March 30, 2026 at 4:42 PM IST

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