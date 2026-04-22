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दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और समय

ग्रीष्मकाल में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए संचालन.

दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन.
दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:35 PM IST

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वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकाल में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 04028/04027 आनंद विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनस ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी वाया छपरा का संचालन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनस से 24 अप्रैल से 15 मई, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा मुजफ्फरपुर से 25 अप्रैल से 16 मई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को 04 फेरों के लिए संचालित किया जायेगा.

24 अप्रैल से चलेगी स्पेशल ट्रेन : गाड़ी संख्या 04028 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 24 अप्रैल से 15 मई 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनस से 09.15 बजे प्रस्थान कर मुरादाबाद से 12.00 बजे, बरेली से 13.32 बजे, शाहजहांपुर से 14.32 बजे, सीतापुर जं. से 16.35 बजे, गोंडा से 19.15 बजे, बस्ती से 20.40 बजे, गोरखपुर से 22.25 बजे, दूसरे दिन छपरा से 01.30 बजे, सोनपुर से 02.33 बजे तथा हाजीपुर से 02.48 बजे छूटकर मुजफ्फपुर 04.30 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनस ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 25 अप्रैल से 16 मई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.15 बजे प्रस्थान कर हाजीपुर से 07.20 बजे, सोनपुर से 07.32 बजे, छपरा से 09.45 बजे, गोरखपुर से 12.55 बजे, बस्ती से 13.50 बजे, गोंडा से 15.15 बजे, सीतापुर जं. से 19.00 बजे, शाहजहांपुर से 21.57 बजे, बरेली से 22.54 बजे तथा दूसरे दिन मुरादाबाद से 02.05 बजे छूटकर आनंद विहार टर्मिनस 05.30 बजे पहुंचेगी.

18 कोच की होगी ट्रेन : इस गाड़ी में एलएसआरडी का 01, थर्ड एसी के 05, सेकेंड एसी के 02, फर्स्ट एसी का 01, स्लीपर क्लास के 05, जनरल सेकेंड क्लास के 03 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 01 कोच सहित कुल 18 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे.

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