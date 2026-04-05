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कटिहार से अमृतसर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, यूपी में कहां-कहां स्टॉपेज जानिए

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इस क्रम में 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार वाया कप्तानगंज ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन किया जाता है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, कटिहार से एक अप्रैल से 27 मई तक प्रत्येक बुधवार को तथा अमृतसर से तीन अप्रैल से 29 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को 09 फेरों के लिये चलाया जा रहा है.





चलेगी समर स्पेशल ट्रेन: बता दें कि गाड़ी संख्या 05736 कटिहार-अमृतसर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 01 अप्रैल से 27 मई, 2026 तक प्रत्येक बुधवार को कटिहार से 21.00 बजे प्रस्थान कर पूर्णिया से 21.32 बजे, अररिया कोर्ट से 22.17 बजे, फारबिसगंज से 23.20 बजे, दूसरे दिन ललितग्राम से 00.15 बजे, राघोपुर से 00.37 बजे, सरायगढ़ से 00.47 बजे, निर्मली से 01.10 बजे, झंझारपुर से 01.42 बजे, सकरी से 02.08 बजे, शिशो से 02.50 बजे, जनकपुर रोड से 03.42 बजे, सीतामढ़ी से 04.07 बजे, रक्सौल से 05.20 बजे, नरकटियागंज से 06.35 बजे, कप्तानगंज से 10.00 बजे, गोरखपुर से 11.10 बजे, बस्ती से 12.35 बजे, गोंडा से 14.10 बजे, सीतापुर जं. से 19.45 बजे, शाहजहाँपुर से 22.09 बजे, बरेली से 23.10 बजे, तीसरे दिन मुरादाबाद से 00.33 बजे, लक्सर से 02.10 बजे, रूड़की से 02.32 बजे, सहारनपुर से 04.05 बजे, अम्बाला कैंट से 05.25 बजे, राजपुरा से 05.46 बजे, ढंडारी कलां से 06.55 बजे, जलंधर सिटी से 07.10 बजे तथा ब्यास से 08.45 बजे छूटकर अमृतसर 09.45 बजे पहुंचेगी.





वापसी का ये होगा रूट: वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05735 अमृतसर-कटिहार ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 03 अप्रैल से 29 मई, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से 13.25 बजे प्रस्थान कर ब्यास से 13.57 बजे, जलंधर सिटी से 14.35 बजे, ढंडारी कलां से 15.55 बजे, राजपुरा से 16.44 बजे, अम्बाला कैंट से 17.35 बजे, सहारनपुर से 19.08 बजे, रूड़की से 19.45 बजे, लक्सर से 20.10 बजे, मुरादाबाद से 21.50 बजे, बरेली से 23.09 बजे, दूसरे दिन शाहजहाँपुर से 00.21 बजे, सीतापुर जं. से 02.15 बजे, गोंडा से 05.30 बजे, बस्ती से 06.50 बजे, गोरखपुर से 08.30 बजे, कप्तानगंज से 09.40 बजे, नरकटियागंज से 12.45 बजे, रक्सौल से 13.40 बजे, सीतामढ़ी से 14.57 बजे, जनकपुर रोड से 15.22 बजे, शिशो से 16.55 बजे, सकरी से 17.45 बजे, झंझारपुर से 18.17 बजे, निर्मली से 18.47 बजे, सरायगढ़ से 19.10 बजे, राघोपुर से 19.22 बजे, ललितग्राम से 20.05 बजे, फारबिसगंज से 21.15 बजे, अररिया कोर्ट से 21.47 बजे तथा पूर्णिया से 22.32 बजे छूटकर कटिहार 23.45 बजे पहुंचेगी.





15 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में थर्ड एसी के 3, एलएसएलआरडी का 01, जनरेटर सह लगेज यान का 01, स्लीपर के 05, जनरल सेकेंड क्लास के 04 एवं एसी सेकेंड क्लास के 01 कोच सहित कुल 15 कोच लगाये जाएंगे.



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