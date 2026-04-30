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समर स्पेशल ट्रेन : सीएसएमटी से संतरागाछी के लिए कंफर्म टिकट, भारी भीड़ से बचने के लिए रेलवे की सुविधा

रायपुर : गर्मी के सीजन में ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इसी कड़ी में रेलयात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सीएसएमटी से संतरागाछी के बीच एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 01145 सीएसएमटी-संतरागाछी समर स्पेशल ट्रेन पनवेल से 2 मई 2026 को चलेगी. इस ट्रेन का स्टॉपेज एसईसीआर रेल मंडल के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर स्टेशनों में दिया गया है.











गाड़ी की समय सारिणी

गाड़ी संख्या 01145 सीएसएमटी-संतरागाछी समर स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 2 मई 2026 शनिवार को 11.20 बजे रवाना होगी. अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये दूसरे दिन गोंदिया आगमन 03.28 बजे, प्रस्थान 03.30 बजे, दुर्ग आगमन 05.40 बजे, प्रस्थान 05.45 बजे, रायपुर आगमन 06.20 बजे, प्रस्थान 06.25 बजे, बिलासपुर आगमन 08.05 बजे, प्रस्थान 08.15 बजे होते हुये 20.30 बजे सांतरागाछी स्टेशन पहुंचेगी.







ट्रेन में कोच की संख्या



इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 6 जनरल, 10 स्लीपर, 3 एसी-III कोच सहित कुल 21 आईसीएफ कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी. रास्ते में ये समर स्पेशल गाड़ी दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, भुसावल, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर, स्टेशनों पर रुकेगी.





रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलयात्रियों से रेलवे ने अपील कि है कि सीएसएमटी से संतरागाछी स्पेशल ट्रेन की समय-सारिणी और ठहराव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर देखकर अपनी यात्रा करें.

