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पर्यटकों के लिए खुशखबरी! कालका-शिमला ट्रैक पर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

कसौली: अप्रैल माह के अंत कर मैदानी इलाके गर्मी से तपने लगे हैं. मैदानी इलाकों में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है. मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल में भी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने भी समर स्पेशल ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है. रेलवे बोर्ड कालका-शिमला सेक्शन के ऑपरेशन विंग ने 30 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन चलाने का योजना बनाई है. ये ट्रेन 15 जुलाई तक रोजाना चलेगी.

"कालका-शिमला रेल सेक्शन के बीच लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है. ऐसे में समर स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से 15 जुलाई तक रोजाना चलाने की योजना है. इसका प्रस्ताव तैयार किया है. मंजूरी के बाद ही ट्रेन चलाई जाएगी." - नवीन कुमार, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला रेल मंडल

इस टाइम पर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 15 दिन पहले वर्तमान में ट्रेनों में चल रही लंबी वेटिंग को देखते हुए ये फैसला लिया है. समर स्पेशल ट्रेन कालका-शिमला के लिए दोपहर 12:30 बजे निकलेगी. ये ट्रेन शाम 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी. अप में चार स्टॉपेज जिसमें धर्मपुर, बड़ोग, सोलन, कंडाघाट होंगे. वहीं, शिमला से कालका के लिए ट्रेन उसी दिन रात 8:20 बजे निकलेगी. ये ट्रेन देर रात 1:10 बजे कालका पहुंचेगी. डाउन में तीन स्टॉपेज सोलन, बड़ोग और धर्मपुर होंगे. अगर रेलवे बोर्ड से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है तो समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.