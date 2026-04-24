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पर्यटकों के लिए खुशखबरी! कालका-शिमला ट्रैक पर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

रेलवे बोर्ड ने भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों की सुविधा के लिए ये ट्रेन चलाने का फैसला लिया है.

Summer Special Train on Kalka-Shimla track
कालका-शिमला के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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कसौली: अप्रैल माह के अंत कर मैदानी इलाके गर्मी से तपने लगे हैं. मैदानी इलाकों में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है. मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल में भी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने भी समर स्पेशल ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है. रेलवे बोर्ड कालका-शिमला सेक्शन के ऑपरेशन विंग ने 30 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन चलाने का योजना बनाई है. ये ट्रेन 15 जुलाई तक रोजाना चलेगी.

"कालका-शिमला रेल सेक्शन के बीच लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है. ऐसे में समर स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से 15 जुलाई तक रोजाना चलाने की योजना है. इसका प्रस्ताव तैयार किया है. मंजूरी के बाद ही ट्रेन चलाई जाएगी." - नवीन कुमार, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला रेल मंडल

इस टाइम पर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 15 दिन पहले वर्तमान में ट्रेनों में चल रही लंबी वेटिंग को देखते हुए ये फैसला लिया है. समर स्पेशल ट्रेन कालका-शिमला के लिए दोपहर 12:30 बजे निकलेगी. ये ट्रेन शाम 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी. अप में चार स्टॉपेज जिसमें धर्मपुर, बड़ोग, सोलन, कंडाघाट होंगे. वहीं, शिमला से कालका के लिए ट्रेन उसी दिन रात 8:20 बजे निकलेगी. ये ट्रेन देर रात 1:10 बजे कालका पहुंचेगी. डाउन में तीन स्टॉपेज सोलन, बड़ोग और धर्मपुर होंगे. अगर रेलवे बोर्ड से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है तो समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

Summer Special Train on Kalka-Shimla track
रेलवे बोर्ड चला रहा समर स्पेशल ट्रेन (Northern Railway)

103 सुरंगें सफर बनाती है दिलचस्प

अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि कालका और शिमला के बीच 103 सुरंगें सफर को दिलचस्प बनाती हैं. बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है. रेलमार्ग पर 869 छोटे-बड़े पुल हैं. पूरे रेल मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं. तीखे मोड़ों पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है. कालका-शिमला रेलमार्ग नैरोगेज लाइन है, इसमें पटरी की चौड़ाई दो फीट छह इंच है.

"रेलवे की ओर से इन दिनों हेरिटेज ट्रैक पर सैलानियों की सुविधा के लिए 5 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा सैलानियों की मांग पर रेलवे बोर्ड रेल मोटर कार और चार्टर्ड ट्रेनें भी चला रहा है." - नवीन कुमार, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला रेल मंडल

कालका-शिमला में चल रही ट्रेनें

कालका-शिमला के बीच वर्तमान में पांच रेल गाड़ियां चल रही हैं. इन दिनों सभी ट्रेनें पैक चल रही हैं. 30 अप्रैल तक सभी गाड़ियों में लंबी वेटिंग चल रही है.

  1. कालका-शिमला हेरिटेज ट्रैक हिमालयन क्वीन 52455
  2. कालका-शिमला एक्सप्रेस 52459
  3. कालका-शिमला एक्सप्रेस 52457
  4. शिवालिक डीलक्स 52451
  5. कालका-शिमला एक्सप्रेस 52453
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