ETV Bharat / state

वाराणसी-चंडीगढ़ के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन; लखनऊ से गुजरेगी, यात्रियों को राहत

लखनऊ: यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 04227/04228 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी आरक्षित ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने का फैसला लिया गया है. उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ये ट्रेन लखनऊ होकर गुजरेगी जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि ट्रेनों के रूट के अन्य ठहरावों और समयसारिणी की जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नं 139 डायल करें. www.enquiry.indianrai.gov.in वेबसाइट पर देखें

उन्होंने बताया कि 04227/04228 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी आरक्षित ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस 14 मई से 12 जुलाई तक (18 फेरे) के लिए संचालित होगी. प्रत्येक गुरुवार और रविवार को वाराणसी जंक्शन से सुबह 11.05 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 04.20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04228 चंडीगढ़-वाराणसी विशेष एक्सप्रेस 15 मई से 13 जुलाई तक (18 फेरे) प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को चंडीगढ़ से सुबह छह बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 00:55 बजे वाराणसी पहुंचेगी.इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 12 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, पांच वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआर शामिल हैं.