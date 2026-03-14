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गर्मी में कैसे रखें सेहत का ख्याल, खानपान और दैनिक दिनचर्या में बदलाव जरुरी

शरीर हाइड्रेटेड रह सके इसके लिए फल और सब्जियों के साथ ही और कौन सी चीज है जिसके सेवन से गर्मी से बचा जा सकता है. धीरे-धीरे तापमान बढ़ने के साथ ही इसका सीधा असर शरीर और त्वचा पर भी पड़ने लगता है. ऐसे में जब भी घर से बाहर निकले तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे सूर्य की तेज किरणों से बचा जा सके. तेज गर्मी की वजह से ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन और स्किन जलने की समस्या आमतौर पर होती है. ऐसे में हमें गर्मी से बचाव के लिए अपनी स्किन के साथ ही डाइट हमारा डाइट कैसा होना चाहिए आइए जानते हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मार्च महीने की शुरुआत होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है. 48 घंटे के बाद प्रदेश में द्रोणिका की वजह से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है. गर्मी के मौसम में लोगों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे गर्मी से बचाव हो सके.

मेकाहारा की डाइटिशियन नेहा जैन ने बताया कि गर्मी के दिनों में बहुत सारी समस्याएं आम होती हैं. जैसे-जैसे तापमान बढ़ते जाता है. वैसे-वैसे शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है. इसका सिंपल तरीके से भी उपचार किया जा सकता है. गर्मी के दिनों में बहुत सारी फल और सब्जियां आती हैं. इनका सेवन करने से आप गर्मी से बच सकते हैं. खास तौर पर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी का सेवन गर्मी के दिनों में किया जाता है. इससे भी गर्मी से बचा जा सकता है. रात का बचा हुआ चावल दही और कच्चा प्याज के साथ खाने से भी गर्मी से काफी हद तक राहत पाया जा सकता है. यह गर्मी से बचने के साथ ही हीट स्ट्रोक से भी बचाता है.



किन चीजों के सेवन से बचें ?



डाइटिशियन नेहा जैन ने बताया कि गर्मी के मौसम में खीरा तरबूज जैसी चीजों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. इसके सेवन से भी गर्मी से बचा जा सकता है. गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से बचना चाहिए. ऐसे में हमें नींबू पानी और नारियल पानी और बैल के शरबत का सेवन करना चाहिए जो पेट को ठंडा रखने के साथ ही गर्मी से शरीर को बचाता है.

डॉ नेहा जैन,डाइटीशियन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राकृतिक चीजों से हमें फ्लेवर मिलेगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा. इन चीजों में शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है. इसका सेवन बच्चों के साथ ही किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं. ऐसा करके आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं. बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं. खास तौर पर गर्मी के दिनों में बासा या पुराना खाना नहीं खाना चाहिए. गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की वजह से लूज मोशन भी होने लगता है. ऐसे में गर्मी के दिनों में ताजा और फ्रेश खाना खाना चाहिए- नेहा जैन,डाइटीशियन



गर्मियों में स्किन का रखें खास ख्याल

मेकाहारा के त्वचा रोग विशेषज्ञ विनोद कोसले ने बताया कि गर्मी के दिनों में खासतौर पर अस्पताल के ओपीडी में फंगल इन्फेक्शन के मरीज ज्यादा आ रहे हैं. गर्मी के दिनों में घर से बाहर निकलते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए की कपड़े ढीले ढाले और लाइट कलर के होने चाहिए. डार्क कपड़े या फिर जींस पहन कर बाहर न निकले. शरीर के जिन जगहों पर पसीना ज्यादा आता है, उन जगहों पर गर्मियों में लगाए जाने वाले पाउडर का इस्तेमाल करें. ताकि पसीना सुख जाए. तापमान बढ़ने के साथ ही इसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है और त्वचा जलने लगती है. यह सूर्य की युवीरेस किरणों के कारण होती है."

विनोद कोसले,त्वचा रोग विशेषज्ञ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्मी के दिनों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यूवी रेस का इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. अगर ज्यादा जरूरी है तो घर से निकलते समय अच्छी तरह से पानी पीने के साथ ही ढीले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले. शरीर को पूरी तरह से ढके. चश्मे का इस्तेमाल करने के साथ ही हेलमेट का भी उपयोग करें. जिससे सूर्य की किरणें शरीर पर या फिर त्वचा पर प्रभाव कम डालें. जब भी बाहर निकले पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे. दिन में चेहरे को धोते रहें और पसीना आने पर उसे साफ करते रहें. सन्सक्रीम का इस्तेमाल करें. घर से बाहर निकलते समय एप्रेन के साथ ही हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क या फिर हेलमेट का उपयोग करें. जिससे हम सूर्य की तेज किरणों से बच सकते हैं- विनोद कोसले,त्वचा रोग विशेषज्ञ

एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मार्च में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 40.5 डिग्री दर्ज किया गया था. वहीं रायपुर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया था. उत्तर छत्तीसगढ़ में एक द्रोणिका का बनी हुई है, जिसकी वजह से 48 घंटे के बाद छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा. उत्तर छत्तीसगढ़ यानि सरगुजा संभाग के तीन जिलों में भी इसका असर दिख सकता है, जिसमें सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर शामिल है. 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक द्रोणिका की वजह से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आएगी.

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