छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिखाए तेवर, पारा पहुंचा 39 डिग्री पर, द्रोणिका के असर से प्रदेश में बारिश के आसार
छत्तीसगढ़ में मार्च महीने की शुरुआत के साथ गर्मी की दस्तक हो गई है. पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 10, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 4:36 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से गर्मी की शुरुआत हो गई है. सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. सोमवार को पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान राजनादगांव जिले में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी तेज पड़ रही है. गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है. खासतौर पर दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक धूप में निकलने से बचने के लिए कहा गया है.
मार्च महीने में तेजी से बढ़ रहा पारा
मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि आज की तारीख में प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. सोमवार को राजनांदगांव जिले में 39 डिग्री अधिकतम तापमान रिकार्ड किया गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब है. वही मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पास पहुंच चुका है. आने वाले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा. प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक अधिक है. मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.
15 मार्च को बन रही बारिश की स्थिति
मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के ऊपर से एक द्रोणिका जाएगी. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ में नमी आएगी.ओडिशा में एक सर्कुलेशन बनने की भी संभावना है, जिसकी वजह से प्रदेश के दक्षिण भाग यानी बस्तर संभाग में 13 मार्च को एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है. यह स्थिति 16 मार्च तक बनी रहेगी. पूरे छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर 15 मार्च को हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस हैं. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने के साथ ही गरज चमक के भी आसार हैं.
बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी
- दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें.
- हाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो. ओआरएस (ORS), नींबू पानी, लस्सी, और छाछ का सेवन करें.
- हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें. धूप में निकलते समय टोपी, छाता या गमछे का उपयोग करें.
- बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ख्याल रखें. इन्हें धूप में बाहर न भेजें.
- हल्का और ताजा भोजन करें. कैफीन, शराब, और गर्म पेय पदार्थों से बचें.
- यदि चक्कर आए, सिरदर्द हो या कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि ये हीटस्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं.
सोमवार को प्रदेश के शहरों में तापमान
रायपुर का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस
माना एयरपोर्ट का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस
बिलासपुर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस
पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.02 डिग्री सेल्सियस
अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस
जगदलपुर का अधिकतम तापमान 36.01 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस
दुर्ग का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस
राजनादगांव का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
रायपुर में पिछले 5 सालों में मार्च के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान की जानकारी
- साल 2021 में रायपुर में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- साल 2022 में रायपुर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- साल 2023 में रायपुर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- साल 2024 में रायपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- साल 2025 में रायपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया