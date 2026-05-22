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रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े, रोज करीब 50 मरीज पहुंच रहे मेकाहारा, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर से ना निकलने की सलाह

रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )