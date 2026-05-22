ETV Bharat / state

रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े, रोज करीब 50 मरीज पहुंच रहे मेकाहारा, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर से ना निकलने की सलाह

एहतियातन मेकाहारा में 10 बेड का वार्ड तैयार, मेकाहारा के डॉक्टर योगेंद्र मल्होत्रा ने दी गर्मी में बीमार होने से बचने की सलाह

Summer health alert
रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रदेशभर में भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. तेज गर्मी और उमस की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है. अस्पतालों में कमजोरी, चक्कर और शरीर दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं.

हीट स्ट्रोक नहीं, हीट एग्जॉशन के मरीज ज्यादा

रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) में इन दिनों हीट स्ट्रोक के बजाय हीट एग्जॉशन के मरीज ज्यादा आ रहे हैं. मरीजों को हाथ-पैर में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर कम होने जैसी परेशानी हो रही है. मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीज नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है.

रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े, रोज करीब 50 मरीज पहुंच रहे मेकाहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोजाना लगभग 50 मरीज पहुंच रहे अस्पताल

डॉ. मल्होत्रा के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में रोज करीब 400 मरीज पहुंच रहे हैं. इनमें लगभग 50 मरीज ऐसे हैं जो तेज गर्मी से प्रभावित होकर हीट एग्जॉर्शन की समस्या से जूझ रहे हैं. ज्यादातर मरीज इलाज के बाद घर लौट रहे हैं और ठीक हो रहे हैं.

डिहाइड्रेशन और लूज मोशन के मरीज भी बढ़े

गर्मी बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन और लूज मोशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी ज्यादा होने या किडनी से जुड़ी परेशानी होने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है.

वर्तमान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है. शुगर, बीपी और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक घर से निकलना अवॉइड करें. बिना काम या जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.- डॉक्टर योगेंद्र मल्होत्रा

Summer health alert
मेकाहारा के डॉक्टर योगेंद्र मल्होत्रा ने दी गर्मी में बीमार होने से बचने की सलाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्ग और बीमार लोग रखें खास सावधानी

डॉक्टरों ने शुगर, बीपी और दूसरी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. बुजुर्गों को भी बिना जरूरी काम के तेज धूप से बचने को कहा गया है.

Summer health alert
हीट एग्जॉशन के रोज करीब 50 मरीज पहुंच रहे मेकाहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टरों की सलाह

  • दिनभर पर्याप्त पानी पिएं
  • धूप में निकलते समय सिर ढकें
  • खाली पेट बाहर न जाएं
  • ज्यादा देर तक धूप में काम करने से बचें
  • कमजोरी या चक्कर आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 24 से 48 घंटे के दौरान हीटवेव का अलर्ट, रायपुर में पारा 45 डिग्री के पार
आग का तांडव: कवर्धा में तेंदूपत्ता से भरा वाहन जलकर खाक, हवा में उड़ने लगे जलते हुए पत्ते, मनेंद्रगढ़ में पूरा गोदाम लपटों से घिरा
छत्तीसगढ़ में नेशनल मैंगो फेस्टिवल, 29 से 31 मई तक रायपुर में आयोजन, आप ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

TAGGED:

RAIPUR HEAT EXHAUSTION
HEAT EXHAUSTION PATIENT
गर्मी से बचने की सलाह
हीट स्ट्रोक
SUMMER HEALTH ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.