रायपुर में गर्मी से हीट एग्जॉशन के मामले बढ़े, रोज करीब 50 मरीज पहुंच रहे मेकाहारा, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर से ना निकलने की सलाह
एहतियातन मेकाहारा में 10 बेड का वार्ड तैयार, मेकाहारा के डॉक्टर योगेंद्र मल्होत्रा ने दी गर्मी में बीमार होने से बचने की सलाह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 8:10 PM IST
रायपुर: प्रदेशभर में भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. तेज गर्मी और उमस की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है. अस्पतालों में कमजोरी, चक्कर और शरीर दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं.
हीट स्ट्रोक नहीं, हीट एग्जॉशन के मरीज ज्यादा
रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) में इन दिनों हीट स्ट्रोक के बजाय हीट एग्जॉशन के मरीज ज्यादा आ रहे हैं. मरीजों को हाथ-पैर में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर कम होने जैसी परेशानी हो रही है. मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीज नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है.
रोजाना लगभग 50 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
डॉ. मल्होत्रा के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में रोज करीब 400 मरीज पहुंच रहे हैं. इनमें लगभग 50 मरीज ऐसे हैं जो तेज गर्मी से प्रभावित होकर हीट एग्जॉर्शन की समस्या से जूझ रहे हैं. ज्यादातर मरीज इलाज के बाद घर लौट रहे हैं और ठीक हो रहे हैं.
डिहाइड्रेशन और लूज मोशन के मरीज भी बढ़े
गर्मी बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन और लूज मोशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी ज्यादा होने या किडनी से जुड़ी परेशानी होने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है.
वर्तमान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है. शुगर, बीपी और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक घर से निकलना अवॉइड करें. बिना काम या जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.- डॉक्टर योगेंद्र मल्होत्रा
बुजुर्ग और बीमार लोग रखें खास सावधानी
डॉक्टरों ने शुगर, बीपी और दूसरी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. बुजुर्गों को भी बिना जरूरी काम के तेज धूप से बचने को कहा गया है.
डॉक्टरों की सलाह
- दिनभर पर्याप्त पानी पिएं
- धूप में निकलते समय सिर ढकें
- खाली पेट बाहर न जाएं
- ज्यादा देर तक धूप में काम करने से बचें
- कमजोरी या चक्कर आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें