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झारखंड के सरकारी स्कूलों में समर कैंप की शुरुआत, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों ने दिखाया उत्साह

झारखंड के सरकारी स्कूलों में समर कैंप की शुरुआत के साथ ही छात्र बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं.

School students during summer camp
समर कैंप के दौरान स्कूली छात्र (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:36 PM IST

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रांची: झारखंड के सरकारी विद्यालयों में मंगलवार से तीन दिवसीय समर कैंप 2026 की शुरुआत हो गई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वावधान में आयोजित इस कैंप के पहले दिन राज्यभर के स्कूलों में बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा. गांव से लेकर शहर तक और कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया. स्कूल परिसर बच्चों की ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह से जीवंत नजर आए.

समूह आधारित मनोरंजक गतिविधियां

इस वर्ष समर कैंप की थीम “सीखें, खेलें, सृजन करें” रखी गई है. पहले दिन “खेल के साथ फिटनेस एवं सृजन के संग बचपन” विषय पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया. स्कूलों में योगाभ्यास, फिटनेस एक्सरसाइज, दौड़, रस्सीकूद, पारंपरिक खेल और समूह आधारित मनोरंजक गतिविधियां कराई गईं. बच्चों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया और अपनी खेल भावना का परिचय दिया.

SUMMER CAMPS BEGIN
मिट्टी से सामान बनाती हुई छात्राएं (Etv Bharat)

समर कैंप में कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त किया

कई विद्यालयों में विद्यार्थियों ने स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं से जुड़े मॉडल, खिलौने और हस्तनिर्मित कलाकृतियां भी तैयार कीं. चित्रकला, हस्तशिल्प और अन्य सृजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त किया. स्कूलों में बच्चों की भागीदारी ने माहौल को पूरी तरह उत्सव जैसा बना दिया.

छात्रों को दी गई सक्रिय जीवनशैली के बारे में जानकारी

समर कैंप के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, अनुशासन, टीम भावना और सक्रिय जीवनशैली के महत्व के बारे में भी जानकारी दी. बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया गया. गर्मी के मौसम को देखते हुए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखा गया. पेयजल, छायादार स्थान और प्राथमिक उपचार जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.

सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए समर कैंप का आयोजन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रभाग के प्रभारी धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास शामिल है. इसी उद्देश्य से राज्यस्तरीय समर कैंप 21 मई तक संचालित किया जाएगा.

SUMMER CAMPS BEGIN
कराटे का अभ्यास करते छात्र (Etv Bharat)

बच्चों में खेल भावना के विकास को बढ़ावा देना

उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. समर कैंप के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक सोच, सांस्कृतिक चेतना और खेल भावना के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.

पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद करते हैं. समर कैंप के पहले दिन की सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में भी विभिन्न रोचक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों के आयोजन की तैयारी की गई है.

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