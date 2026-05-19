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झारखंड के सरकारी स्कूलों में समर कैंप की शुरुआत, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों ने दिखाया उत्साह

रांची: झारखंड के सरकारी विद्यालयों में मंगलवार से तीन दिवसीय समर कैंप 2026 की शुरुआत हो गई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वावधान में आयोजित इस कैंप के पहले दिन राज्यभर के स्कूलों में बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा. गांव से लेकर शहर तक और कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया. स्कूल परिसर बच्चों की ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह से जीवंत नजर आए.

समूह आधारित मनोरंजक गतिविधियां

इस वर्ष समर कैंप की थीम “सीखें, खेलें, सृजन करें” रखी गई है. पहले दिन “खेल के साथ फिटनेस एवं सृजन के संग बचपन” विषय पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया. स्कूलों में योगाभ्यास, फिटनेस एक्सरसाइज, दौड़, रस्सीकूद, पारंपरिक खेल और समूह आधारित मनोरंजक गतिविधियां कराई गईं. बच्चों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया और अपनी खेल भावना का परिचय दिया.

मिट्टी से सामान बनाती हुई छात्राएं (Etv Bharat)

समर कैंप में कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त किया

कई विद्यालयों में विद्यार्थियों ने स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं से जुड़े मॉडल, खिलौने और हस्तनिर्मित कलाकृतियां भी तैयार कीं. चित्रकला, हस्तशिल्प और अन्य सृजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त किया. स्कूलों में बच्चों की भागीदारी ने माहौल को पूरी तरह उत्सव जैसा बना दिया.

छात्रों को दी गई सक्रिय जीवनशैली के बारे में जानकारी

समर कैंप के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, अनुशासन, टीम भावना और सक्रिय जीवनशैली के महत्व के बारे में भी जानकारी दी. बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया गया. गर्मी के मौसम को देखते हुए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखा गया. पेयजल, छायादार स्थान और प्राथमिक उपचार जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.