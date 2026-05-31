खेल विभाग की पहल, बैगा आदिवासी बच्चों का गांव के नदी-नालों से आधुनिक पुल का सफर, पेंड्रा में स्वीमिंग पुल में ले रहे ट्रेनिंग
GPM जिले में समर कैंप, बैगा आदिवासी बच्चे सीख रहे तैराकी, अधिकारियों ने खुद परिवार से बात कर बच्चों को स्वीमिंग पुल तक लाया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 31, 2026 at 10:59 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के पेंड्रा स्विमिंग पूल में आदिवासी बैगा समुदाय के बच्चों के लिए एक समर कैंप लगाया गया है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की इस पहल से जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इन बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल रहे हैं. आकांक्षी ब्लॉक गौरेला के ये बच्चे बहुत उत्साह के साथ तैरना सीख रहे हैं.
गांव से पूल तक का सफर
खेल विभाग के अधिकारियों ने खुद बैगा परिवारों से मिलकर बात की. इसके बाद बच्चों को उनके गांवों से गाड़ी के जरिए रोजाना स्विमिंग पूल तक लाया जाता है. बच्चों को सुबह और शाम, दो पाली में ट्रेनिंग दी जा रही है. नेशनल लेवल के मेडल विजेता कोच इन बच्चों को तैरने की बारीकियां सिखा रहे हैं. प्रशिक्षकों के मुताबिक तैराकी में कई विधाएं हैं जिसमें पूरी तरह कुशल होने में लंबे समय की प्रैक्टिस की जरूरत है. फिर भी शिविर में बच्चे तेजी से सीख रहे हैं.
नदी-नालों से आधुनिक पूल तक
जंगल, पहाड़ों और नदी-नालों के बीच रहने वाले इन बच्चों के लिए आधुनिक स्विमिंग पूल में तैरना एक अनोखा अनुभव है. बच्चे पानी में मस्ती करने के साथ-साथ खेल के नियम भी सीख रहे हैं. कोच का कहना है कि अगर ये बच्चे लगातार मेहनत करेंगे, तो आगे चलकर जिला और राज्य स्तर के मुकाबलों में नाम कमाएंगे.
आगे की उम्मीदें
खेल विभाग को भरोसा है कि आने वाले समय में ये बच्चे स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे. बैगा इलाके के ये छात्र आने वाले दिनों में तैराकी के मुकाबले जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.