दुर्ग के मैत्री बाग में गर्मी से बेहाल टाइगर, जानवरों को ठंडक देने खास इंतजाम
मैत्री बाग जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.व्हाइट टाइगर के लिए मशहूर जू ने खास तैयारी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 9:56 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है. टेंपरेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है. जहां एक ओर जनता गर्मी से बेहाल है वहीं दूसरी ओर वन्य प्राणी भी गर्मी का सितम झेल रहे हैं.आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल माह का तापमान 38 डिग्री था.लेकिन इस बार अप्रैल महीने में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है.
बंदर हिरण के लिए फव्वारें तो बाघ के लिए कूलर
तापमान बढ़ने पर भिलाई के मैत्री बाग जू में जानवरों को गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है. मैत्री बाग जू प्रबंधन ने बंदरों और पक्षियों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है, जिससे उन्हें ठंडी फुहार मिल रही है. वहीं हिरणों के लिए बनाए गए लॉन में फव्वारे चालू किए गए हैं.जहां आकर वो गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं. वहीं सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले व्हाइट टाइगर के लिए कूलर लगाए गए हैं. फिलहाल उन्हें स्प्रिंकलर के जरिए ठंडा रखा जा रहा है. मैत्रीबाग में करीब 400 वन्य प्राणी हैं, जिनकी देखभाल भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्यानिकी विभाग करता है.
खाने के लिए भी विशेष आहार
हर साल अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में गर्मी से बचाव के उपाय शुरू किए जाते हैं, लेकिन इस बार बढ़ती गर्मी को देखते हुए तैयारियां पहले से ज्यादा तेज कर दी गई हैं. जानवरों के खान-पान का भी खास ध्यान रखा जा रहा है. शेर और भालू को ठंडा मांस दिया जा रहा है, जबकि बंदरों और अन्य जानवरों को तरबूज और खरबूज जैसे रसीले फल खिलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही बाड़ों के बाहर कूलर लगाने और धूप से बचाव के लिए हरे रंग के नेट भी लगाए जा रहे हैं. पर्यटकों के लिए भी ठंडे और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है. मैत्रीबाग प्रबंधन इस तपती गर्मी में वन्य प्राणियों को हर संभव राहत देने में जुटा हुआ है.
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