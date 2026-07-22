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ताई ने रेलवे पर लगाया उपेक्षा का आरोप, पत्र में लिखा-आपने इंदौर को अनाथ समझ लिया

इंदौर की पूर्व सांसद व भाजपा की वरिष्ठ नेता रही सुमित्रा महाजन अक्सर अपनी बात चिट्ठी के माध्यम से कहती हैं. लिहाजा शासन प्रशासन स्तर पर उनकी बात को महत्व दिया जाता है. सुमित्रा महाजन अब इंदौर को लेकर अपनी पीड़ा अपनी चिट्ठियों के माध्यम से व्यक्त करती हैं. आमतौर पर उनकी चिट्ठी की भाषा सौम्य रहती है, लेकिन उन्होंने पहली बार रेलवे के महाप्रबंधक राम आश्रय पांडे को लिखा है कि अपने इंदौर को अनाथ समझ लिया है. इसीलिए इंदौर की उपेक्षा कर रहे हैं.

इंदौर: बीजेपी से पूर्व सांसद व पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इन दिनों चर्चा में बनी हुईं हैं. बीते दिनों जहां ताई ने इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी. वहीं इस बार सुमित्रा महाजन के निशाने पर रेलवे है. उन्होंने सीधे तौर पर रेलवे के महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखकर इंदौर की उपेक्षा का आरोप लगाया है.

रेलवे लाइन और ट्रेन को लेकर उठाया मुद्दा

यात्री सुविधा के लिहाज से नई ट्रेन चलाना तो दूर पहले से चल रही ट्रेन भी धीरे-धीरे बंद की जा रही है. सुमित्रा महाजन ने अपनी चिट्ठी में इंदौर से जयपुर, रीवा, पुणे, पटना, त्रिवेंद्रम और अयोध्या जैसे स्थान के लिए रेल सुविधा देने में उपेक्षा का आरोप लगाया है. इधर बीते दिनों ही रेलवे महाप्रबंधक राम आश्रय पांडे ने इंदौर का दौरा करके स्टेशन और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा भी की थी. हालांकि अब ताई की चिट्ठी से रेलवे प्रशासन कटघरे में है.

सुमित्रा महाजन ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

हालांकि बीते दिनों ईटीवी भारत से चर्चा में आश्रय पांडे ने स्पष्ट किया था कि इंदौर और रतलाम डिविजन के अंतर्गत रेल नेटवर्क और सुविधा का विस्तार हो रहा है. उसके कारण आगामी सिंहस्थ और उसके बाद इंदौर जंक्शन भी इटारसी जंक्शन की तरह देश के अन्य रेलवे मार्ग से जुड़कर एक प्रमुख जंक्शन के रूप में विकसित होगा.

ताई ने लगाए ये आरोप

सांसद सुमित्रा महाजन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि "उत्तर रेलवे की ट्रेन जयपुर इंदौर और पश्चिम रेलवे की रीवा इंदौर ट्रेन अधर में लटकी हुई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो मेमू सेवा का रैक दिया था, उसे भी छीन लिया गया. पुणे के लिए चलने वाली यात्री ट्रेन बंद है. इसी प्रकार पटना से ब्यौहारी ओर त्रिवेंद्रम ट्रेन के फेरे नहीं बढ़े. महू से लेकर उज्जैन के बीच भी कोई लोकल ट्रेन नहीं है. इसके अलावा इंदौर से अयोध्या के लिए कोई ट्रेन अब तक नहीं चलाई गई है.