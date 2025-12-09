ETV Bharat / state

गोवा अग्निकांड में पाबौ के सुमित ने गंवाई जान, 8 महीने की बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

पौड़ी जिले के पाबौ निवासी सुमित नेगी 3 महीने से गोवा में नाइट क्लब में काम कर रहे थे

GOA NIGHTCLUB FIRE
सुमित नेगी (File photo)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 9, 2025 at 11:48 AM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 11:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: गोवा के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड में पाबौ ब्लॉक के छानी गांव के सुमित नेगी पुत्र गजेन्द्र सिंह नेगी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे क्षेत्र में मातम छा गया. जिला पंचायत सदस्य कलूंण भरत रावत ने बताया कि हादसे की खबर रविवार की देर शाम गांव तक पहुंची.

पाबौ के सुमित ने गंवाई गोवा अग्निकांड में जान: जैसे ही ये दर्दनाक सूचना मिली, परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई कि इतनी दूर गोवा से मृतक का पार्थिव शरीर गांव तक कैसे लाया जाएगा. परिजनों व ग्रामीणों ने तमाम स्तरों पर प्रयास किए और प्रशासन से भी लगातार संपर्क बनाए रखा. प्रयासों के बाद सरकार की पहल से सुमित का शव गोवा से दिल्ली हवाई सेवा और उसके बाद एम्बुलेंस से हरिद्वार लाया गया है. इससे परिवार को थोड़ी राहत मिली, हालांकि गम का माहौल अब भी गहरा है. हादसे में जान गंवाने वाले सुमित अपने पीछे माता-पिता, पत्नी और आठ माह की मासूम बालिका को छोड़ गए हैं. बच्ची के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार टूट चुका है. वहीं पूरे गांव में शोक व पीड़ा का माहौल है. सुमित का अंतिम संस्कार पूरे विधिविधान से हरिद्वार में कर लिया है.

नाइट क्लब में कर्मचारी थे सुमित: गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां पल भर में छीन लीं. इस दर्दनाक हादसे में उत्तराखंड के पांच युवकों समेत 9 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान जितेंद्र सिंह, सुमित नेगी, मनीष सिंह, सतीश सिंह और सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है. ये सभी नाइट क्लब में कर्मचारी के रूप में काम करते थे. इसके साथ ही दिल्ली में रहने वाले विनोद कबड़वाल, कमला कबड़वाल, अनीता जोशी और सरोज जोशी की भी मौत हो गई. ये लोग गोवा घूमने गए थे.

3 महीने से गोवा में थे सुमित: पौड़ी जनपद के पाबौ ब्लॉक के छानी गांव के 31 वर्षीय सुमित नेगी भी इस त्रासदी में जीवन खो बैठे. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मानो पूरे क्षेत्र पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. घर में मातम छा गया और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके गांव का बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा. जानकारी के अनुसार सुमित बीते 3 महीने से गोवा के होटल में कार्यरत थे. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी.

8 महीने की बेटी को बेसहारा छोड़ गए सुमित: सुमित के असमय जाने से उनके माता-पिता, पत्नी और 8 महीने की मासूम बालिका का सहारा छिन गया. सुमित तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे थे. उनकी दो बड़ी बहनों का विवाह हो चुका है. परिवार के चहेते बेटे के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से हर आंख नम है. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर पर पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही पुष्टि हुई, पूरा गांव शोक में डूब गया. हादसे में उत्तराखंड के अन्य युवकों की मौत की जानकारी मिलते ही पूरे प्रदेश में भी शोक की लहर है.
ये भी पढ़ें:

Last Updated : December 9, 2025 at 11:53 AM IST

TAGGED:

SUMIT NEGI DIED IN GOA FIRE
SUMIT NEGI PAURI GARHWAL
गोवा नाइट क्लब आग
सुमित नेगी की गोवा में मौत
GOA NIGHTCLUB FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.