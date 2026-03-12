ETV Bharat / state

Exclusive : खाद्य मंत्री बोले- लोगों को डरने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है

गैस सिलेंडर की किल्लत पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- घरेलू उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं. सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था.

Sumit Godara Exclusive Interview
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 4:20 PM IST

11 Min Read
जयपुर: देश में खाद्य आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने ईटीवी भारत से खास बात की. इस दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि आम घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की घबराहट या पैनिक होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के पास गैस की पर्याप्त व्यवस्था है और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के जरिए फीडबैक लिया जा रहा है. अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्राउंड में रहने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान खाद्य मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वैश्विक आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे समय में सभी दलों को मिलकर देशहित में काम करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब कर रहे हैं.

मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सवाल: मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों से गैस सिलेंडर की किल्लत देश भर में सामने आ रही है. राजस्थान में सरकार की क्या व्यवस्था है ?

जवाब: गैस आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गैस का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और परिवहन संबंधी कारणों से कुछ समय के लिए आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बना है, लेकिन सरकार ने समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं.

गोदारा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान सरकार ने भी आवश्यक फैसले लिए हैं. इसी क्रम में फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगाई गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम उपभोक्ताओं को राहत देना है. राज्य में घरेलू सिलेंडर का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी.

पढ़ें : बड़ी खबर : LPG Gas किल्लत के बीच 'इमरजेंसी' लागू, कार्मिकों के अवकाश निरस्त

गोदारा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग या स्टॉक न करें. जिनके घरों में पहले से सिलेंडर उपलब्ध है, वे आवश्यकता पड़ने पर ही नया सिलेंडर बुक करें. अफवाहों के कारण कई बार बाजार में अनावश्यक दबाव बन जाता है, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसलिए लोगों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और गैस आपूर्ति की पूरी श्रृंखला पर निगरानी रखी जा रही है, यदि कहीं भी समस्या आती है तो तुरंत समाधान किया जाएगा.

सवाल: कमर्शियल गैस सिलेंडरों एडवाइजरी जारी की गई है. राजस्थान में अभी टूरिस्ट सीजन है. ऐसे में होटल व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है. इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ता भी डरा हुआ है ?

जवाब: मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कुछ अस्थायी समस्या जरूर है, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है. सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है. सुमित गोदारा ने बताया कि भारत सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के उपयोग को लेकर कुछ पाबंदियां लागू की हैं. हालांकि, इन प्रतिबंधों से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह बाहर रखा गया है. इसका तलब है कि अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान बिना किसी रोक-टोक के कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें इसकी आपूर्ति भी जारी रहेगी.

पढ़ें : गहलोत बोले- देश में अघोषित आपातकाल, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगा रही है मोदी सरकार

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि जरूरी सेवाओं पर किसी प्रकार का असर न पड़े. सरकार का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था बिना किसी बाधा के चलती रहे. सुमित गोदारा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण गैस आपूर्ति पर कुछ दबाव जरूर बना है, लेकिन भारत सरकार लगातार इस स्थिति को संभालने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने रिफाइनरियों और संबंधित उद्योगों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस के उत्पादन को बढ़ाया जाए. मंत्री ने उम्मीद जताई कि गैस उत्पादन बढ़ने और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने के बाद कमर्शियल सिलेंडरों की स्थिति भी जल्द सामान्य हो जाएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह समस्या ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और जल्द राहत मिलने की संभावना है.

सवाल : राजस्थान में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ?

जवाब: मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं. सुमित गोदारा ने बताया कि सरकार की ओर से संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रखी जाए, साथ ही उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे अनावश्यक बुकिंग न करें और पैनिक की स्थिति पैदा न करें.

पढ़ें : खाड़ी तनाव के बीच एलपीजी सप्लाई पर शिकंजा: अब 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, डूंगरपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि कई बार अफवाहों या आशंकाओं के कारण लोग जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं, जिससे वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि जब तक जरूरत न हो, तब तक नई बुकिंग न करें. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी उपभोक्ता को कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर जो रोक लगाई गई है. वह केवल एहतियाती कदम है, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित न हो और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े.

सवाल: अधिकारियों क्या कुछ निर्देश दिए ? कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है ?

जवाब: मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं, ताकि व्यवथाओं पर निगरानी रखी जा सके. प्रदेश और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता न हो.

सरकार चाहती है कि गैस की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलते रहें. मंत्री ने कहा कि विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं. जहां भी कोई समस्या सामने आती है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है. सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वह स्वयं भी पूरे मामले की लगातार समीक्षा कर रहे हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो भी इनपुट मिल रहे हैं, उन पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं.

सवाल: घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ रही है, सर्वर डाउन है. ऐसे में सरकार क्या कर रही है ?

जवाब: मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यह स्थिति अचानक फैली अफवाहों के कारण बनी है. उन्होंने कहा कि गैस की कीमत और आपूर्ति को लेकर फैली गलत खबरों के कारण लोगों में पैनिक की स्थिति बन गई है, जिससे बुकिंग का दबाव अचानक बढ़ गया है. सुमित गोदारा ने बताया कि पहले जहां एक गैस एजेंसी पर रोजाना करीब 100 बुकिंग होती थीं, वहीं अब 300 से 400 तक बुकिंग आने लगी है.

अचानक बढ़ी इस मांग के कारण कुछ जगहों पर बुकिंग में दिक्कत सामने आई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. गैस एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले दो दिनों में बुकिंग से जुड़ी यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी और गैस आपूर्ति व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाएगी. सुमित गोदारा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें.

सवाल: कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है. सरकार ने आम उपभोक्ता को एक बार फिर तपती गर्मी में लाइन लगा कर खड़ा कर दिया ?

जवाब: मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि जब देश किसी वैश्विक संकट का सामना कर रहा हो, तब सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है. सुमित गोदारा ने कहा कि जब कोरोना महामारी आई थी, तब पूरे देश ने एकजुट होकर उसका सामना किया था. उस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खड़ा था. उन्होंने याद दिलाया कि उस दौर में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा ने सरकार का सहयोग किया था, ताकि महामारी से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके.

पढ़ें : LPG Shortage : दीया कुमारी बोलीं- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, भाटी ने कहा- कालाबाजारी चिंता का विषय

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनका असर ऊर्जा और गैस आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. ऐसे समय में सभी दलों को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अनावश्यक सियासी बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है. गोदारा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आम जनता के बीच भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है. सरकार लगातार गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए काम कर रही है और सब्सिडी के तहत भी गैस उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आम लोगों पर आर्थिक बोझ न बढ़े.

मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्थिति का पहले ही आकलन करते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कहीं भी आम जनता को गैस की गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और अधिकांश उपभोक्ताओं को आसानी से गैस मिल रही है. इसके बावजूद कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार करने में लगी हुई है. सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा तनाव और भ्रम का माहौल खड़ा करने की रही है, लेकिन इस तरह के वैश्विक संकट के समय इस तरह की राजनीति उचित नहीं है.

