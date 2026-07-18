इटावा का सुमेर सिंह किला बनेगा नया ईको-टूरिज्म आकर्षण; 1.44 करोड़ से होगा विकास कार्य
सुमेर सिंह किला परियोजना के माध्यम से हरित विकास और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समावेश किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:02 AM IST
लखनऊ: इटावा के सुमेर सिंह किला क्षेत्र को आकर्षक ईको-टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा. इसकी सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम दिया जाएगा. करीब 1.44 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए 1.08 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है. क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रकृति के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत 400 वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन पेवर ब्लॉक का निर्माण, वेल डेवलपमेंट और बैठने के स्थानों के आसपास सघन पौधरोपण कराया जाएगा.
इससे परिसर का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ेगा और वर्षा जल के बेहतर संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी. पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्रभाग की मजबूत दीवार और आकर्षक रेलिंग का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा आधुनिक सुविधाओं से युक्त फूड कोर्ट विकसित किए जाएंगे, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हुए प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा सकेंगे.
इतिहास और आधुनिक पर्यटन का होगा संगम: उन्होंने बताया कि परिसर में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए अन्य कार्य किए जाएंगे. स्टोन साइनेज और थीम आधारित बेंच भी स्थापित की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को स्थल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो सकेगी. स्थानीय विरासत और संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए थीम पेंटिंग वॉल विकसित की जाएगी, जबकि भव्य प्रवेश द्वार पूरे परिसर को एक नई पहचान देगा.
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एफआरपी बायो-डाइजेस्टर लगाए जाएंगे, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से किया जा सकेगा. सोलर लाइटों की स्थापना से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और रात के समय भी परिसर सुरक्षित और प्रकाशमान रहेगा. इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद सुमेर सिंह किला क्षेत्र इतिहास, प्रकृति और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का उत्कृष्ट संगम बनकर उभरेगा.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ पर्यटन स्थलों का विकास करना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखना भी है. हमारी कोशिश है कि इन धरोहरों का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहे और उनका विकास पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो.
सुमेर सिंह किला परियोजना इसी सोच का उदाहरण है, जहां हरित विकास और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समावेश किया जा रहा है. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और इटावा की पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी.
उन्होंने बताया कि परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. वेस्ट फेसिंग बैंक्वेट हॉल, अत्याधुनिक पाथवे तथा रेस्टोरेंट ब्लॉक-1 का निर्माण कार्य भी लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है.
इन सुविधाओं के शुरू होते ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही परिसर में बेहतर आतिथ्य, सुगम आवागमन और गुणवत्तापूर्ण खानपान जैसी आधुनिक सुविधाओं का समग्र अनुभव मिलेगा. इससे सुमेर सिंह किला न सिर्फ सुविधाओं के लिहाज से और समृद्ध होगा, बल्कि यहां आने वाले हर पर्यटक की यात्रा यादगार बन जाएगी.
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