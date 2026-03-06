सुमाड़ी में एनआईटी निर्माण विवाद गहराया, आक्रोशित ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, आंदोलन का अल्टीमेटम
ग्रामीणों ने कहा मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कंपनी को कार्यप्रणाली में सुधार करने की चेतावनी दी.
पौड़ी: सुमाड़ी में एनआईटी निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. यह विवाद महिला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है. जिन्हें अचानक हटा दिया गया है. एनआईटी निर्माण कार्य से महिला कर्मचारियों को हटाये जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है.
जिले के सुमाड़ी और आसपास के ग्रामीणों में एनआईटी निर्माण कार्य को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के लोगों ने एनआईटी के निर्माण के लिए अपनी भूमि निशुल्क दान में दी थी, ताकि इलाके में एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बने. स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान यहां काम कर रही स्थानीय महिलाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के काम से निकाल दिया गया है. इससे क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों ने अपने जल, जंगल और जमीन संस्थान के लिए दिए, उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणदायी संस्था को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना चाहिए था, लेकिन इसके उलट यहां काम कर रही है. महिलाओं को बिना नोटिस बाहर कर दिया गया. इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया. इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने मांग की है कि स्थानीय ग्रामीणों को निर्माण कार्य में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये. काम से निकाली गई महिलाओं को पुनः कार्य पर रखा जाए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
बिना किसी पूर्व सूचना के महिलाओं को काम से निकाले जाने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. आक्रोशित ग्रामीण और महिलाएं कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचीं. कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान युवा नेता सुधीर जोशी ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य कर रही कंपनी पहाड़ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है. उन्होंने कहा कई महिला कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के काम से हटा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है. उन्होंने कंपनी पर निर्माण कार्य में कई मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा यहां एनजीटी के नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है.
सुधीर जोशी ने बताया कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा जिस कंपनी को निर्माण कार्य का टेंडर मिला था, उसने आगे किसी अन्य कंपनी को काम सौंप दिया है. यह कंपनी बिना पर्याप्त अनुभव के इतने बड़े संस्थान का निर्माण कार्य कर रही है. जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं ग्राम प्रधान अमित कंडारी ने कहा कि मातृशक्ति का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
